Specialistläkare Inom Arbets- Och Miljödermatologi Camm

Specialistläkare/överläkare inom dermatologi med intresse för arbets- och miljödermatologi
Vi söker en driven och engagerad specialist- eller överläkare i dermatologi med erfarenhet av arbete på en arbets- och miljödermatologisk mottagning.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Arbetet omfattar utredning och bedömning av patienter med arbets- och miljörelaterade hudbesvär, samt handledning av ST-läkare.
Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, yrkeshygieniker, kurator, testpersonal och administratörer. Utöver mottagningsarbetet ingår utvecklingsarbete, kunskapsspridning och undervisning, där din kompetens och initiativförmåga kommer till sin rätt. I tjänsten finns utrymme för att driva frågor inom det arbets- och miljödermatologiska området och forskning.
Läs gärna mer om oss på: Centrum för arbets- och miljömedicin
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i dermatologi
Erfarenhet av arbets- och miljödermatologi
Forskningserfarenhet inom arbets- och miljödermatologi är meriterande
Vi ser helst att du är disputerad
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som:
Har ett genuint engagemang för patientarbetet och för att utveckla området
Trivs i team men också tar stort eget ansvar
Är noggrann, nyfiken och har lätt för att omsätta idéer i praktisk handling
Ser värdet i att bidra till både klinikens och ämnesområdets utveckling
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
