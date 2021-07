Specialistläkare i smärta/rehabilitering - Capio Sverige AB - Läkarjobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm2021-07-07Capio Specialistkliniker är Capio Sveriges drivhus med uppdrag att både förvärva och etablera nya verksamheter samtidigt som vi driver stora delar av Capios Specialistvård.Capios uppdrag är att ge varje enskild patient bästa möjliga livskvalité vilket vi levererar med stöd av vår Capiomodell. Modellen bygger på ständig förbättring och strukturerad uppföljning med kontinuerlig mätning av verksamhetens resultat, såväl inom kvalité som produktion och ekonomi. Vi strävar ständigt efter en allt högre medicinsk kvalité och ser nya möjligheter framöver bl a med hjälp av den digitalisering som pågår.Capio Specialistkliniker är ett mångfacetterat affärsområde beaktat både de medicinska specialiteterna, affärsmodellen med såväl vårdval som upphandlad verksamhet och den geografiska spridningen. Därav har vi valt att organisera verksamheten med en starkt decentraliserad styrning och all utveckling sker i nära samverkan mellan affärsområdet och respektive patientområde.Capio Specialistkliniker har idag 30 enheter och vi är ca 900 medarbetare som hjälps åt att leverera uppdraget. Verksamheten är indelad i fyra patientområden: Capio Ögon, Capio Psykiatri, Capio Närsjukhus samt Capio Single Episodes med verksamheter inom ÖNH, Gynekologi, Obesitas, Urologi och Ultraljud.Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamheter inom områdena allmänpsykiatri, specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk, beroendemedicin och ätstörningar. Vi finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Örebro och Halland. Vi arbetar på uppdrag från regioner både på vårdavtal och vårdval.Vi erbjuder multimodal rehabilitering för personer över 18år och har svårt utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta som är utredd på primärvårdsnivå. Vi arbetar multidisciplinärt i team med specialistläkare i smärta, rehabilitering och psykiatri. Vårt team består av specialistläkare, specialistutbildad fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska, rehab koordinator och arbetsterapeut. Vi utvärderar och bedömer team. Rehabiliteringen är begränsad (ca 3 månader) och syftar till att stärka arbetsåtergång, öka psykisk och fysisk funktion, minska sjukskrivning, bidra till emotionell reglering, förändra upplevelsen av sitt tillstånd, förbättrad allmän hälsa och vardagliga sysslor. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.2021-07-07Nu utökar vi läkarteamet och söker en specialistläkare till vårt, redan härliga, team av specialister.Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och under vårdvalet för långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom. Vi är ett arbetslag på ca 25-30 st och arbetar med multidisciplinära insatser i forma av teambedömningar och teamkonferenser. Här arbetar fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeut, sjuksköterskor, rehabkoordinator, administrativ personal och specialistläkare. Vårdtiden är ca 12-15 veckor. Vi sitter i ljusa fräscha lokaler centralt i stan på Södermalm med utsikt över Tantolunden. I samma hus och i kvarteret ligger fler Capio mottagningar som vi samarbeta med gällande professionsutbyten, läkarmöten, processer m.m. Patienten kommer vanligast från primärvården men också från andra närliggande specialistmottagningar och sjukhus i Stockholm. Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra våra processer/rutiner och ser fram emot att du är en del av detta.Bedöma patienter med långvarig smärta och /eller utmattningssyndrom. Vara medicinsk ansvarig i teamet för patienten. Bedöma behov och följa upp sjukskrivning. Utvärdera, tillsammans med teamet, kring behandlingsresultat, eventuella mediciner och patientupplevelser. Vara delaktig i läkarmöten, behandlingskonferenser, APT och utbildningstillfällen.Specialist i smärta/smärtlindring. Du kan ha en bakgrund som allmänspecialist, rehabläkare, psykiatriker, neurolog eller anestesiolog.Provanställning 6 månader. Månadslön.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid50- 100 procent. Tillträde: Omgående TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-30Capio Sverige AB5852481