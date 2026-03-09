Specialistläkare i psykiatri till INM Lund
2026-03-09
INM Lund är en del av Equra, en växande specialistkoncern inom psykiatri, neuropsykiatri och barnmedicin - byggd på övertygelsen att hög kvalitet och god tillgänglighet ska gå hand i hand. Genom att samla specialistmottagningar över hela landet skapar vi vård som är trygg, personcentrerad och baserad på både kompetens och omtanke.
Med cirka 200 medarbetare på 16 mottagningar driver Equra ett vårderbjudande där varje patient möts av struktur, professionalism och ett engagemang som märks i både resultat och bemötande. Vi arbetar aktivt med utveckling, följer upp våra insatser och skapar förutsättningar för våra medarbetare att leverera vård av högsta kvalitet.
Equra finns till för att göra specialiserad vård lättare att nå och bättre anpassad efter varje individ - och för att ge både patienter och medarbetare en trygg plats att växa.
Din nya arbetsplats
INM i Lund är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter från 18 år och uppåt, i behov av specialistpsykiatrisk vård, boende i Lund eller Kävlinge. Uppdraget inom specialistpsykiatrin är att erbjuda bedömning, diagnosticering och behandling för personer med komplex psykiatrisk problematik enligt gränssnitt gentemot primärvården.
Verksamheten består av tvärprofessionella team och du kommer att arbeta tillsammans med andra läkarkollegor, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, rehabkoordinator och administrativ personal. Vi utökar nu det allmänpsykiatriska teamet med ytterligare en läkare.
För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter en evidensbaserad vård. För att ta reda på om det vi gör verkligen gör nytta, följer vi upp och mäter våra behandlingsresultat tillsammans med patienten. Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först.
Vår mottagning är en stimulerande arbetsplats, där tempot stundtals kan vara högt. Samtidigt är arbetsplatsen trygg och ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell-och gruppnivå. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Att jobba som läkare på INM Lund
Läkarens roll är central både i den psykiatriska diagnostiken, i behandlingsarbetet med evidensbaserad vård samt i den regelbundna uppföljningen. Tillsammans med dina kollegor tar du det övergripande ansvaret för diagnostik, vårdplanering och behandling.
Din viktigaste insats gör du i mötet med patienterna, varför vi har administrativ personal och tydliga rutiner som frigör tid för din specialistkompetens att komma till sin rätt.
I rollen ingår handledning av ST-läkare samt bakjour på psykiatrisk slutenvårdsavdelning i Lund.
Om dig
Legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Erfarenhet inom flera olika diagnosområden och dess behandling
Du är van att arbeta självständigt och trivs med att ta initiativ och att utveckla arbetet framåt. Samtidigt är du lyhörd och värdesätter delaktighet och samarbete med andra yrkesgrupper. Du har en positiv inställning och värdesätter den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
Du är intresserad av att veta hur det går för våra patienter och vill vara delaktig i hur vi på bästa sätt förbättrar och utvecklar vården.
INM:s viktigast byggsten är självklart våra medarbetare
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation. Hos oss får du en individanpassad introduktion och vi är lyhörda inför dina personliga utvecklingsambitioner. Fortbildning och kontinuerlig uppdatering kring de senaste rönen inom kompetensområdet är en del i uppdraget och utrymme för detta skapas i möjligaste mån.
INM Lund erbjuder dig
Välplanerad introduktion, för att du ska få den bästa starten i ditt nya uppdrag
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt
Strukturerade och diagnosspecifika vårdprocesser för bedömning, utredning och behandling med utgångspunkt i nationella vårdprogram
Ett aktivt och nära ledarskap av teamledare och verksamhetschef
Kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter
Trygg anställning genom kollektivavtal, försäkringar och pension
Individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag
Din ansökan
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Lund
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid patientnära arbete inom INM:s tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
För frågor och mer information är du välkommen att kontakta verksamhetschef Josefine Mangbo telefon 046-540 37 02. Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på INM.
Varmt välkommen med din ansökan!
