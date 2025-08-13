Specialistläkare i psykiatri samt MLA till WeMind Jönköping
Wemind AB / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2025-08-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Jönköping
, Habo
, Falköping
, Haninge
, Borås
eller i hela Sverige
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Till vår nystartade NP-mottagning i Jönköping söker vi dig som är specialistläkare i psykiatri och vill kombinera ditt kliniska arbete med att utveckla och driva vår enhet i rollen som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA). Vi ser fram emot att du blir en del av oss!
Om rollen
Läkarens roll är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Vi lägger stor vikt vid empiri och evidensbaserad behandling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för psykiatrisk diagnostik vad gäller neuropsykiatriska tillstånd
Utgöra expertkompetens i medicinska/psykiatriska frågor
Utfärda läkarutlåtande samt andra medicinska intyg vid behov
Att vara medicinskt ledningsansvarig för enheten vilket innebär ansvar för att enheten arbetar efter och följer WeMind vårdprocesskartor och nationella riktlinjer samt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Som MLA deltar du in WeMinds medicinska ledningsgrupp
På samtliga mottagningar strävar vi efter att ha ett tätt samarbete mellan olika professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med närstående, vårdgrannar och myndigheter. Träffa läkare på vår karriärsida.
Din nya arbetsplats
1 januari 2025 öppnades WeMinds neuropsykiatriska utredningsenhet för barn, unga och vuxna i Jönköping. Mottagningen ligger centralt i Jönköping med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Arbetet på enheten följer nationella riktlinjer och vilar på evidensbaserade metoder. Våra arbetssätt är strukturerade och samtidigt flexibla och det dagliga arbetet kommer präglas av prestigelöshet, samarbete och öppenhet.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Löneväxling
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig Legitimerad läkare, specialist i psykiatri/och eller barn- och ungdomspsykiatri
Arbetslivserfarenhet från barn- och ungdoms-/vuxenpsykiatrin
Minst 3 års erfarenhet de senaste 5 åren av neuropsykiatriska utredningar
Vi söker dig som vill vara delaktig i mottagningens utveckling och värderar högt initiativförmåga och välkomnar kreativitet. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du är flexibel och värdesätter delaktighet och samarbete. Du har en positiv inställning och tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 100%, eller enligt överenskommelse
Placering: Jönköping
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Sara Shoshtari, Chef ÖVP Sverige, 073-4449616 sara.shoshtari@wemind.se
Johan Skånberg, medicinsk chef & chefläkare WeMind, johan.skanberg@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med din ansökan! Sara & Johan
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798) Arbetsplats
WeMind Kontakt
Sara Shoshtari sara.shoshtari@wemind.se Jobbnummer
9456881