Specialistläkare i psykiatri
Psykiatriska kliniken, Eskilstuna
Specialistläkare i Psykiatri
Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Är du specialistläkare inom psykiatri och söker nya utmaningar? Vill du vara en del av en dynamisk arbetsplats med starkt kollegialt stöd och fokus på både personlig och professionell utveckling? Då kan vi ha tjänsten för dig! Möjlighet att arbeta i både öppen- och slutenvård.
Vi på psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset söker nu en engagerad specialistläkare som vill bidra till vår psykiatriska vård med hög standard och patientfokus. Hos oss får du möjligheten att arbeta både inom öppen- och slutenvård, med ett brett spektrum av patientgrupper och diagnoser. Det innebär att du får chans att utvecklas inom flera områden av psykiatrin och arbeta varierat, vilket bidrar till en stimulerande och lärorik vardag. Vi är en välbemannad klinik som är attraktiv för ST-läkare vilket gör att vi räknar med att inom något år vara helt fullbemannade.
Varför välja oss?
• Kollegialt stöd: Vi erbjuder ett starkt kollegialt nätverk med erfarenhet och expertis där vi stöttar varandra dagligen. Här blir du en del av en sammansvetsad grupp överläkare och ST- läkare som arbetar nära varandra.
• Möjligheter till utveckling: Vi uppmuntrar och stöttar vidareutbildning och forskning. Kliniken har rankats som den bästa psykiatriska kliniken i 2024 års AT- rankning, vilket visar vår höga standard och engagemang för kvalitet.
• Flexibilitet att arbeta både i öppen- och slutenvård: Du har möjlighet att rotera mellan våra enheter inom öppen- och slutenvård och får på så sätt en varierad arbetsdag och utvecklas inom hela spektrat av psykiatriska vårdformer. Vi har öppenvård både i Eskilstuna och Strängnäs.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens i psykiatri, med ett genuint intresse för både patientarbete och kollegialt samarbete, och som vill vara med och driva psykiatrins utveckling framåt. Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö och är öppen för både utveckling och förändring. Vi söker dig som är självgående, har ett gott kliniskt omdöme och är trygg i din yrkesroll. Erfarenhet från både öppen- och slutenvård är meriterande , men inte ett krav. För att trivas i rollen behöver du ha god social kompetens och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• En stabil arbetsmiljö med kompetenta kollegor och ett stödjande arbetsklimat.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Möjlighet till rotation mellan öppen- och slutenvård för en varierad erfarenhet och arbetsdag, eller arbete antingen i öppenvården eller slutenvården.
• Stora möjligheter att påverka och forma din roll i organisationen.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, Jan Sivak, jan.sivak@regionsormland.se
Klinikassistent Sonia Campos Alvear, sonia.camos.alvear@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
