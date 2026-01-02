Specialistläkare i kardiologi
Vill du arbeta i en del av södra Sverige där din specialistkompetens gör konkret skillnad, och samtidigt få balans mellan yrkesliv och livskvalitet?
Om rollen
Som specialist i kardiologi får du en nyckelroll i utredning, behandling och uppföljning av patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor från flera medicinska discipliner i en miljö som präglas av kvalitet, engagemang och utvecklingsvilja. Våra uppdragsgivare finns både på större sjukhus och mindre orter i södra Sverige där teamarbete och kontinuitet värderas högt.
Varför södra Sverige?
Den här kustnära regionen bjuder på en unik kombination av natur, närhet och livskvalitet. Här finns havet runt hörnet, skogar och skärgård att upptäcka, och ett rikt kulturliv i mindre städer där allt finns inom räckhåll - från vård och utbildning till fritidsaktiviteter och goda kommunikationer. Livet är mer balanserat här: du slipper storstadens stress men behåller tillgången till god service, utvecklingsmöjligheter och en trygg miljö för både dig och din familj.
Vad vi kan erbjuda dig
Trygga, långsiktiga anställningar
Konkurrenskraftig lön och attraktiva villkor
Möjlighet till akademisk förankring och forskning för den som önskar
Arbete i team där din kompetens uppskattas och får utrymme
Personlig rekryteringskonsult som följer dig genom hela processen
Vi söker dig som
Är legitimerad specialistläkare i kardiologi
Trivs med att arbeta patientnära och i team
Vill bidra till förbättrad hjärtsjukvård i en region med stort behov
Ser fördelarna med en trygg rekryteringspartner som värdesätter både din tid och kompetens
Hos Dignus Medical har vi lång erfarenhet av att matcha vårdpersonal med rätt arbetsgivare i Sverige och Norge. Vi vet vad som krävs för att skapa förutsättningar för trivsel, trygghet och professionell utveckling, både på kort och lång sikt.
Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdragets innehåll, platsen och klinikens profil.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
