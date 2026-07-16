Specialistläkare i allmänmedicin
Doktorse Nordic AB / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-07-16
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Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Garnisonsgatans Vårdcentral söker vi nu en specialistläkare inom allmänmedicin som trivs i ett team med högt i tak där vi stöttar och hjälper varandra. Du vill bli en del av ett härligt team och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Om rollen
Som specialistläkare på vår vårdcentral kommer du träffa våra listade patienter som kommer på fysiska och digitala besök. Tjänsten innebär ett omväxlande arbete på vårdcentral där du får träffa allt från de yngsta patienterna till den äldre patientgruppen. Patientarbetet innebär både planerad verksamhet och akuta besök.
God vårdkvalitet och patientsäkerhet är något vi värnar om och i rollen kommer du att ge god service och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du är en ambassadör och säkerställer därmed att Doktor.se:s vision och verksamhetsmodell för digifysisk vård implementeras och efterlevs på vårdcentralen.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Mottagningsarbete där du får träffa våra listade patienter
Hantera varierande primärvårdsärenden i form av fysisk sjukvårdsrådgivning och bedömning
Handledning
Om dig
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för primärvård och har god samarbetsförmåga. Som läkare är du kommunikativ och nytänkande i ditt sätt att arbeta och bemöter patienter med god kvalité.
Kvalifikationer för tjänsten är:
Specialistläkare inom allmänmedicin med svensk legitimation
God erfarenhet av arbete inom primärvården
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, ytterligare språkkunskaper ser vi som meriterande
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Gemensamma och individuella utbildningar
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Garnisonsgatans Vårdcentral, Garnisonsgatan 20, Helsingborg
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att fylla i dina kontaktuppgifter och svara på urvalsfrågor. Bifoga CV är frivilligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7733317-2103594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Garnisonsgatan 20 (visa karta
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254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
10004417