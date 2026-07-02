Specialistläkare i allmänmedicin
Randstad AB / Läkarjobb / Bollebygd Visa alla läkarjobb i Bollebygd
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Bollebygd
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma din egen arbetsplats och din nästa karriärsresa? Går du i tankarna på att hitta en arbetsplats där din röst faktiskt räknas, där administrationstid respekteras och där du slipper tunga organisationsstrukturer?
Varför ska du välja Vård i Rävlanda och Sätila AB?
• Storlek med fördelar: Här finns en sammansvetsad, prestigelös grupp där många har arbetat länge. Kontinuitet för både patienter och personal är högsta prioritet.
• Tid för yrket: Verksamheten vet hur vardagen ser ut för en allmänläkare. Därför har deras specialister schemalagd, ostörd administrationstid för att optimera arbetsbördan.
• Gemenskap: Du blir aldrig ensam. Du får flera erfarna specialistläkare som kollegor där man aktivt delar kunskap, konsulterar varandra om olika fall och stöttar varandra.
• Forma din framtid (MLA): Verksamheten söker dig som vill landa i kliniskt arbete, men som på sikt lockas av ett större medicinskt ansvar. För rätt person finns det goda möjligheter att växa in i rollen som Medicinskt Ledningsansvarig (MLA).
• Tillgång till årlig individuell utbildningspottOm tjänsten
• Anställningsform: Enligt överenskommelse (tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning).
• Arbetstidsmått: 80–100%. Vi är flexibla för att matcha ditt livspussel.
• Placering: Sätila vårdcentral eller Rävlanda vårdcentral (du väljer själv din huvudsakliga placering).
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan
Senaste ansökningsdag: 2026-08-09. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Vård i Rävlanda och Sätila AB. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson, Rekryteringskonsult Randstad Care, 070–1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
För att trivas i verksamheten tror vi att du är en person som drivs av utveckling men som också uppskattar det nära teamarbetet i den dagliga patientkontakten. Du ser goda villkor, medbestämmande och hög medicinsk kvalitet som självklara förutsättningar för en välfungerande arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.
• Är flexibel, positiv och har ett genuint intresse för primärvård.
• Har goda kunskaper i svenska (motsvarande C1).
• Sitter på ett engagemang som gör att du i framtiden vill vara med och leda det medicinska arbetet framåt.Om företaget
Vård i Rävlanda Sätila AB
Vård i Rävlanda och Sätila AB driver två väletablerade, privata vårdcentraler i Sätila (Marks kommun) och Rävlanda (Härryda kommun). Här får du det bästa av två världar: den lilla, familjära vårdcentralens personliga charm och korta beslutsvägar, kombinerat med de trygga synergieffekter som verksamheternas interna samarbete ger. Här får du välja den fasta punkt som passar ditt liv och din pendling bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/11660973-aa68-453b-9d8c-d86531e4b43c
Köpmansvägen 4B (visa karta
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517 34 BOLLEBYGD Arbetsplats
Vård i Rävlanda Sätila AB Kontakt
Pernilla Håkansson pernilla.hakansson@randstad.se +46701606446 Jobbnummer
9990221