Specialistläkare i allmänmedicin
Doktorse Nordic AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du allmänläkarspecialist och vill äga din egen tidbok? Då ska du söka arbete hos oss på Doktor.se Tegnergatan Vårdcentral i centrala Stockholm
Vi arbetar utifrån att läkarna äger sin egen tidbok och själv planerar och bokar sitt arbete. Du får själv kontroll över din arbetsbelastning och dun sköter själv din lista av patienter. Vi söker vi nu en specialistläkare inom allmänmedicin som vill ingå i vårt team med stor kontinuitet och erfarenhet och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Om rollen
På vårdcentralen bedrivs sedvanlig primärvård, hemsjukvård samt BVC. Vår nya kollega kommer att ha en egen lista med namngivna patienter och samarbeta med distriktsköterskor och undersköterskor. Patientklientelet är varierande och diagnospanoramat brett.
God vårdkvalitet och patientsäkerhet är något vi värnar om och i rollen kommer du att ge god service och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du är en ambassadör och säkerställer därmed vår verksamhetsmodell för digifysisk vård implementeras och efterlevs på vårdcentralen.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Mottagningsarbete där du får träffa våra listade patienter
Hantera varierande primärvårdsärenden i form av fysisk sjukvårdsrådgivning och bedömning
Handledning
Gemensamma och individuella utbildningar
BVC och hemsjukvård
Om dig
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för primärvård och har god samarbetsförmåga. Som läkare är du kommunikativ och nytänkande i ditt sätt att arbeta och bemöter patienter med god kvalité.
Kvalifikationer för tjänsten är:
Specialistläkare inom allmänmedicin med svensk legitimation
God erfarenhet av arbete inom primärvården
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, ytterligare språkkunskaper ser vi som meriterande
Vi erbjuder dig
På Tegnergatan har vi bedrivit vår verksamhet i över 25 år och större delen av personalen har arbetat ihop i många år, vilket bidrar till ett trevligt klimat men också hög kontinuitet i samtliga yrkesgrupper. Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fina kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Tegnérgatan 23 i centrala Stockholm.
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att fylla i dina kontaktuppgifter och svara på urvalsfrågor. Bifoga CV är frivilligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
