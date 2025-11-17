Specialistläkare i allmänmedicin
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Uddevalla Visa alla läkarjobb i Uddevalla
2025-11-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Ungdomsmottagningar är till för alla ungdomar från 13år till och med 24år.
Alla mottagningar är HBTQ-diplomerade och arbetar enligt ett gemensamt Samverkansavtal för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Regionhälsans ungdomsmottagningar arbetar med ständig utveckling av verksamheten för att erbjuda god vård av hög kvalitet inom psykisk, psykosocial samt sexuell samt reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ungdomsmottagningarna är en lågtröskelverksamhet dit ungdomar enkelt kan söka hjälp och stöd. Vi erbjuder en hög tillgänglighet och ger ungdomarna ett personcentrerat omhändertagande. Ungdomsmottagningarna i Regionhälsan finns idag i hela Västra Götaland och är ett komplement till regionens övriga hälso- och sjukvård. I Fyrbodal har vi 15 ungdomsmottagningar och en Mottagning Unga Män som är belägen i Trollhättan.
Mini-Maria är en integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21år med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Mini-Marias uppdrag är att vara en lättillgänglig mottagning dit ungdomar och deras närstående kan komma för att få råd, stöd och behandling, antingen på eget initiativ eller efter hänvisning. Verksamheten drivs i samverkan mellan kommuner och Regionhälsan. Den medicinska personalen kommer från Regionhälsan och den psykosociala från kommunerna. I Fyrbodal har vi två huvudmottagningar, en i Trollhättan och en i Uddevalla och därutöver har vi filialmottagningar i ytterligare åtta kommuner.
Om arbetet
Som läkare på ungdomsmottagningarna arbetar du med direkt patientkontakt med bedömningar, diagnostik, remittering och är en del av teamet med konsultationer i medicinska samt psykosociala frågor. Du medverkar även i läkarmöten, kompetenshöjande insatser och förbättringsarbete.
På Mini-Maria arbetar du i ett tvärprofessionellt team med bedömningar, diagnostik, remittering och konsultation. Fokus ligger på ungdomar med riskbruk ofta i kombination med lindrig psykisk ohälsa. Vid samsjuklighet eller etablerat missbruk remitteras ungdomen vidare.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning inom allmänmedicin. Även annan specialistutbildning som berör verksamheterna är godkänt. Som person har du god förståelse för ungdomars biologiska och psykologiska utveckling. Meriterande är erfarenhet av sexologi, gynekologi, andrologi, psykiatri samt beroendeproblematik. Det är även positivt om du har erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna.
Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta i öppenvård. Därtill är det viktigt att du är flexibel och engagerad. Teamarbete tilltalar dig och du är bra på att samarbeta och kommunicera. Du har även ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och övriga i teamet.Anställningsvillkor
Tjänsten innebär arbete på flera mottagningar på minst tre olika orter: Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Ytterligare resor till kranskommuner kan bli aktuellt vid behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6566". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan Ungdomsmottagningar och Mini-Maria Fyrbodal Kontakt
Agneta Lindkvist, Områdeschef 0724-541158 Jobbnummer
9606837