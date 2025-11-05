Specialistläkare i allmänmedicin
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral söker vi nu specialistläkare inom allmänmedicin som trivs i ett team med högt i tak där vi stöttar och hjälper varandra. I läkarteamet besitter vi kompetens inom olika specialistområden och det finns god möjlighet till särskilda medicinska intressen och utveckling mot olika ansvarsområden.
Om rollen
Som specialistläkare på vår vårdcentral kommer du träffa våra listade patienter som kommer på fysiska och digitala besök. Tjänsten innebär ett omväxlande arbete på vårdcentral där du får träffa allt från de yngsta patienterna till den äldre patientgruppen. Patientarbetet innebär både planerad verksamhet och akuta besök.
God vårdkvalitet och patientsäkerhet är något vi värnar om och i rollen kommer du att ge god service och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Mottagningsarbete där du får träffa våra listade patienter
Hantera varierande primärvårdsärenden i form av fysisk sjukvårdsrådgivning och bedömning
Handledning
Gemensamma och individuella utbildningar
Om dig
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för primärvård och har god samarbetsförmåga. Som läkare är du kommunikativ och nytänkande i ditt sätt att arbeta och bemöter patienter med god kvalité.
Kvalifikationer för tjänsten är:
Specialistläkare inom allmänmedicin med svensk legitimation.
God erfarenhet av arbete inom primärvården.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande att ha goda kunskaper i engelska samt övriga språkkunskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på och jobba tillsammans med fantastiska kollegor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark sammanhållning!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Trevlig fredagsfika, härliga AW:s, stark gemenskap och mycket skratt
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning
Individuell lönesättning.
Din placering kommer vara på Doktor.se Rosenlunds vårdcentral, Tideliusgatan 12 Södermalm.
Kan det vara dig vi söker?
