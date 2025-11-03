Specialistläkare i allmänmedicin
Är du specialistläkare i allmänmedicin och vill arbeta i en miljö där kvalitet, engagemang och arbetsglädje står i centrum? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team som brinner för patientfokus och utveckling? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Läs mer och ansök redan idag!
I rollen som specialistläkare på YBV får du arbeta i en modern och trivsam arbetsmiljö tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi är en helt privat mottagning som tar emot både privatbetalande patienter och patienter med vårdförsäkring. Du erbjuds ett varierat och stimulerande arbete inom det breda allmänmedicinska området, där du får möjlighet att använda din kompetens för att göra verklig skillnad. Vår verksamhet bedrivs i trevliga och moderna lokaler i Stockholm.
För att lyckas i rollen har du:
Svensk läkarlegitimation
Specialistkompetens inom allmänmedicin
Minst två års erfarenhet som specialistläkare
God kommunikativ förmåga och lyhördhet
Förmåga att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en nyfiken, positiv och lösningsorienterad person som drivs av att förstå patientens verkliga behov. Du trivs i mötet med människor och har en vilja att bidra till både patienters och verksamhetens utveckling.
YBV erbjuder dig:
Modern och trivsam arbetsmiljö med mycket hög patientnöjdhet
Stabil och välmående arbetsplats där teamkänsla, delaktighet och arbetsglädje präglar vardagen
Utvecklingsmöjligheter och goda förmåner
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar YBV med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om YBV:
YBV skapades för att kunna ge de bästa förutsättningarna för en lyckad vårdprocess genom att låta den vetenskapligt erkända metoden, patientcentrerad konsultationsteknik genomsyra samtliga processer på mottagningen. Meningen med metoden är bland annat att patienten ska känna sig sedd och hörd men även att läkaren ska kunna förstå det verkliga problemet. Utöver detta eftersträvar metoden att patienten skall ha fått tillräckligt med information om sitt tillstånd och känna sig delaktig i beslut gällande utredning och behandling. Adderar vi denna metod till en hög medicinsk kompetens är förutsättningen mycket hög för att vi tillsammans ska kunna nå vårt mål, att du blir till Din Bästa Version av Dig själv. Ersättning
