Specialistläkare i allmänmedicin
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-10-23
Publiceringsdatum2025-10-23
Capio Vårdcentral Selma, vårdcentral och BVC, är en del av Capio Närsjukvård.
Vi erbjuder vård som präglas av hög kvalitet, trygghet och ett gott bemötande. Hos oss är patienten alltid i fokus, och vi är stolta över att få ta hand om över 9 100 listade patienter som valt att vara en del av vår vårdcentral.
Du hittar oss i våra nybyggda, ljusa och moderna lokaler mitt i på Selma Lagerlöfs Torg - en trivsam plats i hjärtat av Hisings Backa. Här har vi skapat en miljö som känns både välkomnande och inspirerande, med öppna arbetsytor och en rehabenhet med moderna träningsmöjligheter.
Hos Capio Vårdcentral Selma finns det mesta under samma tak: diabetesmottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, psykolog och barnavårdscentral och en rehabmottagning med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det som kännetecknar vår verksamhet är en personalgrupp som är både erfaren, engagerad, nytänkande och trivs väldigt bra tillsammans.
Vi arbetar i team, vilket betyder att vi möter våra patienter gemensamt- för att kunna ge snabb, effektiv och trygg vård. Hos oss är samarbete, omtanke och glädje viktiga delar av vardagen.
Din roll
Att arbeta som specialist i allmänmedicin hos oss passar dig som ser dig själv som en lagspelare. Som allmänspecialist hos oss är du en del i vårt team där du deltar i våra dagliga ronder med sjuksköterskor, rehabpersonal, psykolog och läkare och får möta och ta hand om våra patienter.
Vår arbetsform är väl etablerad och samarbetet mellan yrkesgrupperna fungerar smidigt och respektfullt. Hos oss möter du en varierad vardag med både planerade och akuta besök, där våra sjuksköterskor triagerar patienterna via telefon eller chatt för att skapa ett tryggt och effektivt flöde.
Här får du möjlighet att påverka ditt eget arbetssätt och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor och en närvarande chef. Vi värdesätter både din erfarenhet och dina idéer - tillsammans skapar vi en arbetsplats där både patienter och medarbetare trivs.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Träning på arbetstid en gång i veckan * Friskvårdsbidrag * Kompetensutveckling, både internt och externt * Frukost tillsammans varje fredag * Som anställd har du tillgång till vårt gym * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är Specialist i allmänmedicin och ser dig själv som en lagspelare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av primärvård.
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att ta ansvar i vardagens arbete. Engagemang och utveckling är något som kommer naturligt för dig, och du bidrar gärna med idéer som gör arbetet ännu bättre. Du är flexibel, ser möjligheter snarare än hinder och hittar lösningar när utmaningar uppstår. Digitala verktyg använder du med vana, och du uttrycker dig obehindrat på svenska - både i tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-10-23
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
