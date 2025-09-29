Specialistläkare i allmänmedicin
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Slite Vårdcentral
Slite vårdcentral är en glesbygdsvårdcentral med cirka 5000 listade patienter och är därmed Gotlands minsta vårdcentral.
Här arbetar omkring 20 medarbetare som gemensamt arbetar för att få en alltmer personcentrerad och lättillgänglig vård. Vi är en vårdcentral under förändring och utveckling med ett stort fokus på bemötande, och vi sätter medicinsk kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet. I en föränderlig värld av vård prioriterar vi utifrån patientens behov och förändrar arbetssätt när vi ser att behovet finns.
Just nu pågår intensivt arbete med att gå från fokus på diagnos till fokus på medicinsk bedömning, kontinuitet och samordning. Hos oss får du möjlighet att vara med och utforma arbetet i våra allmänmedicinska team. Vi värdesätter professionellt och personligt bemötande, kontinuitet, tillgänglighet samt långsiktighet.
Vill du delta i förflyttningen mot en God och Nära vård uppbyggd kring fasta kontakter? Kom till oss på Gotland! Som allmänläkare i primärvården har du tillsammans med ditt allmänmedicinska team generalistens fokus på att känna människorna på din lista och ta personligt ansvar för det medicinska stöd de behöver i strävan efter bättre hälsa. När du arbetar som allmänläkare i primärvården har du en nyckelroll i lokalsamhället och bidrar till att göra Gotland till en bättre plats för människor i livets alla skeden. Som fast läkarkontakt i primärvården är du dina patienters länk till en högkvalitativ och modern sammanhängande vård och omsorg, tillgänglig för alla.
Vi arbetar med målet att erbjuda våra patienter hög tillgänglighet samt kontinuitet med hög generalistkompetens. På Gotland fattades hösten 2022 ett politiskt beslut om att följa Socialstyrelsens riktvärde 1/1100.
Vi är i framtagandet av en handlingsplan för Slite där ett av våra stora mål är att växa och bli fler. Vi behöver därför dig som vill bidra till det utvecklingsarbetet genom erfarenhet och engagemang tillsammans med alla medarbetare på vårdcentralen.
Vi önskar förstärka vårt allmänläkarteam och söker en engagerad och flexibel specialist i allmänmedicin som vill arbeta som generalist. Välkommen till Slite Vårdcentral, vi är en vårdcentral med god sammanhållning och stort driv!

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är omväxlande med läkarmottagning, läkarmedverkan på särskilda boenden och hemsjukvård samt handledning av utbildningsläkare. Jour och beredskapstjänstgöring ingår. Du kommer att ansvara för en lista utifrån riktvärdet 1/1100. Du får möjlighet att tillsammans med övriga medarbetare utveckla verksamheten och delta i förbättrings och kvalitetsarbete så väl på vårdcentralen som kopplat till övrig vård.
Läkarna på enheten har gemensamma forum med utbildning en eftermiddag i månaden tillsammans med primärvårdens alla fast anställda läkare. Vi dokumenterar i TakeCare.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande C1 är ett krav. B-körkort krävs.
Du är trygg i din yrkesroll och har intresse av att arbeta med många olika medicinska frågeställningar inom ett brett fält. Du ser det kontinuerliga, långsiktiga mottagningsarbetet som det främsta medlet att hjälpa patienter till en god hälsa. Du trivs med att arbeta och ta ansvar i en miljö som är omväxlande och under ständig utveckling.
Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Du är stabil och anpassningsbar i olika situationer samt har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
