Specialistläkare i akutsjukvård till Norrbotten
2025-08-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Vi söker
Just nu söker vi erfarna specialistläkare inom akutsjukvård till uppdrag i Norrbotten!Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Erfarenhet av Cosmic
B-körkort automat
SITHS-kort
HLR-A Vuxen
HLR-A Barn
Vi ser fram emot att höra från dig, tveka inte att höra av dig vid frågor så berättar vi mer!
Vad erbjuder Medcura?
Välkommen till Medcura - där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, från privata kliniker till offentliga vårdinrättningar, där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt.
Om Medcura
Sedan starten 2009 har Medcura vuxit till att bli ett av de ledande bemanningsföretagen inom vårdsektorn, känt för vår höga standard och engagemang för kvalitet. Vårt uppdrag är att erbjuda flexibla och tillförlitliga bemanningslösningar, från att tillhandahålla enstaka vikarier till att bemanna hela avdelningar och specialistteam. Vi är stolta över att kunna hjälpa både privata och offentliga vårdkunder, skolor och statliga myndigheter, med vårt breda utbud av professionell vårdpersonal.Kvalifikationer
Hos Medcura är vi på jakt efter dedikerade individer som trivs med att arbeta självständigt och känner sig trygga i sina yrkesroller. Vi värderar glädje, positivitet och flexibilitet högt, eftersom vi tror att dessa egenskaper är grundläggande för att skapa en givande arbetsmiljö. Om du är någon som naturligt närmar dig utmaningar med ett lösningsorienterat mindset och alltid strävar efter att ge exceptionell service, då är du precis den vi letar efter.
Tillsättning
Ta steget in i en värld där din karriär kan blomstra och där du gör en verklig skillnad varje dag. Vi ser fram emot att välkomna dig till Medcura, där din framtida framgång är vår passion. Din ansökan väntar - låt oss tillsammans skapa en ljusare framtid inom vårdsektorn. "Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Medcura får spara dina uppgifter för rekryteringsändamål i upp till 24 månader. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära att dina uppgifter raderas
