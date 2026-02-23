Specialistläkare hematologi Mälarsjukhuset
2026-02-23
Medicinkliniken Mälarsjukhuset
Om verksamheten
Medicinkliniken är Sörmlands största klinik och bedriver verksamhet inom hematologi, allmän internmedicin inklusive akutsjukvård (akutmottagning och AVA), kardiologi, geriatrik, endokrinologi, njurmedicin, gastroenterologi, SSIH/palliativ vård samt neurologi/stroke.
Hematologisektionen ansvarar för kvalificerad utredning, vård och behandling av patienter med hematologiska sjukdomstillstånd. Verksamheten omfattar såväl mottagningsverksamhet som slutenvård. Avdelningen delas med onkologkliniken och innefattar vård av patienter med akuta leukemier samt andra tillstånd som kräver inneliggande specialistvård.
Sektionen består för närvarande av fem specialistläkare och tre ST-läkare. Vi söker nu ytterligare en specialistläkare som önskar bidra till och vidareutveckla verksamheten.
Tjänsten erbjuder möjlighet att arbeta i en organisation som förenar det mellanstora sjukhusets fördelar avseende både bredd och spetskompetens. Region Sörmland erbjuder goda anställningsvillkor samt förmåner såsom friskvårdsbidrag och andra personalrelaterade aktiviteter.
I rollen som specialistläkare inom hematologi ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom såväl öppenvård som slutenvård. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Mottagningsverksamhet inom hematologi
• Slutenvårdsarbete inklusive rondverksamhet
• Deltagande i sektionens hematologiska jourlinje samtliga veckodagar
• Distansrond under helger enligt gällande jourupplägg
Närmare information om tjänstens innehåll och ansvarsområden lämnas vid förfrågan.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i hematologi samt innehar dubbelspecialitet i internmedicin.
• Vidare ser vi att du:
• Har god samarbetsförmåga och hög professionell integritet
• Besitter väl utvecklad kommunikativ förmåga i mötet med patienter, anhöriga och kollegor
• Har dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt EU:s självskattningsskala
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Sektionsansvarig hematologi:
Bassam Alyass
Telefon: 016-10 30 00
E-postadress: bassam.alyass@regionsormland.se
Läkarchef, Medicinkliniken:
Linda Ärlehag
Telefon 016/103000
E-postadress: linda.arlehag@regionsormland.se
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter: 0155-24 50 00
Kom och jobba hos oss på Medicinkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-23.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
