Specialistläkare Geriatrik
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Välkommen till Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral! Vi utvecklar vårdcentralen och nu har vi möjlighet att expandera! Därför söker vi nya kollegor som vill vara med på vår resa. Hos oss får du chansen att bidra till utvecklingen av verksamheten och samtidigt växa i din egen roll.
Önskar du utveckling och vill bli en del av vårt team och vårt utvecklingsarbete? Välkommen med din ansökan – tillsammans skapar vi framtidens vård med omtanke och kvalitet.
Vårdcentralen är en väletablerad verksamhet belägen i Östra Göteborg, en stadsdel som befinner sig i stor utveckling. Lokalerna är fräscha och ljusa med goda kommunikationer till centrum alldeles i närheten. Vi är 46 personer som inom olika professioner arbetar på vårdcentralen och har cirka 14 350 listade personer i olika åldrar. I samma byggnad finns BVC, rehabmottagning och barnmorskemottagning. Vi ska även nu starta upp en äldremottagning på vårdcentralen och söker nu dig som vill vara med och bygga upp den.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/omnarhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Vi kommer att starta upp våran äldremottagning och dina arbetsuppgifter kommer vara med fokus på den uppstarten samt på hembesök för 70+, egen mottagning, SÄBO och korttiden som ingår i uppdraget. Äldremottagningen har tre fundament vilket är vårdfokus, samverkan och hälsovård med syftet att förbättra samverkan och kvaliteten i vårdkedjan för våra sköra äldre. Vi kommer att ha möjligheten att erbjuda samverkan, planeringsmöten och frikostigt med hembesök för våra äldre invånare.
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området geriatrik, med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gamlestadsvägen 4 (visa karta
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415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Moa Samuelsson 0737753564 Jobbnummer
9997088