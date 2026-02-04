Specialistläkare, Barnanestesi, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kliniken för anestesi, operation och intensivvård finns i Umeå och här bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för att bemanna team inom luftburen intensivvård norr. I uppdraget ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
Varje dag jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram: genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Nu söker vi en specialistläkare till vår Barnanestesienhet vid AnOpIva i Umeå. Enheten för barnanestesi är under uppbyggnad. Målet är att bli en fristående enhet och ett regionalt centrum för barnanestesi och barnintensivvård.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetet som specialistläkare i anestesi och intensivvård på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå är mycket varierande och kräver både bred och hög kompetens. Vi är en klinik där vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens och verksamhet. I arbetet som anestesiolog ingår arbete operationsavdelningar, postop- samt intensivvårdsavdelning. Vi bygger upp former för ett tätare samarbete med barnmedicin och operatörer.
Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. I tjänsten ingår jourtjänstgöring i beredskapslinjen för barnanestesi.Kvalifikationer
Du har specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård. Pedagogisk erfarenhet och vetenskapliga meriter har särskilt meritvärde, liksom sidoutbildning vid högspecialiserad klinik för barnanestesi och barnintensivvård. Förutom formell behörighet skall sökande ha gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga, förmåga att leda och entusiasmera medarbetare samt kunna ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför anställning kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som inte är äldre än ett år.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
