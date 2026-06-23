Specialistläkare anestesi- och intensivvård
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-06-23
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Du som vill utvecklas som specialist- eller överläkare inom Anestesi och intensivvård, sök till Anestesi- operations- och intensivvårdskliniken (Anopiva) på Universitetssjukhuset i Linköping!
Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt och att ha de bästa medarbetarna. Vill du utmana dig själv genom att vara med och forma framtidens anestesi, operations- och intensivvård?
Vårt erbjudande
Anopiva är den största kliniken i Region Östergötland och på Universitetssjukhuset i Linköping. Kliniken är organiserad i tre sektioner; intensivvårdssektionen, operation samt den steriltekniska enheten. Operation består av 24 operationssalar plus anestesiverksamhet utanför centraloperation. Operationsverksamheten är i en pågående organisationsförändring för att möjliggöra en ökad operationskapacitet på Universitetssjukhuset med robusthet, planerbarhet och förutsägbarhet, samtidigt som vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö stärks.
Vi är drygt 500 medarbetare som vill utveckla vården med målsättning att med patientsäkerhet och kvalitet i fokus bedriva högklassig anestesi- och operationsverksamhet samt intensivvård för medborgare i Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi är en del av nationell högspecialiserad vård i samarbete med vissa av sjukhusets kliniker. Forskning och undervisning ingår i vårt arbete, liksom att utveckla vårdens processer.
Till intensivvårdssektionen hör avdelningarna för intensivvård (CIVA), postoperativ vård (Postop) och intermediärvård (CIMA).
Allt arbete på Anopiva vilar på fundamenten patientfokus, medicinsk kvalitet/patientsäkerhet, forskning/utbildning och medarbetarskap. Anopiva präglas av vår gemensamma värdegrund; respekt för patienterna och varandra och att vi alla tar ansvar för och främjar ett gott samarbete. Anopiva är en universitetssjukvårdsenhet där utbildning och forskning för alla professioner har central roll och patientsäkerhetskulturen är stark på kliniken.
Läsa gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med anestesi, postoperativ vård, intermediärvård och intensivvård för både vuxna och pediatriska patienter. Anestesiverksamheten omfattar bland annat komplex övre och nedre bukkirurgi, urologisk och gynekologisk kirurgi, ortopedi och ryggkirurgi, hand- och plastikkirurgi, ögon-, käk och ÖNH-kirurgi samt neurokirurgi. Vi har en bred verksamhet med anestesier utanför operation samt en barnoperationsenhet inklusive barnprocedurenhet. Vi är ett europeiskt ackrediterat center i regionalanestesi.
Inom intensivvården vårdar vi svårt sjuka patienter i behov av allmän och multidisciplinär intensivvård liksom brännskadeintensivvård och neurointensivvård. Vår klinik har både regionsuppdrag och inom vissa speciella områden nationella uppdrag. Kvälls- och nattjourstjänstgöring ingår i tjänsten. Utbildning och forskning är självklara delar av vår verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är specialist- eller överläkare inom anestesi och intensivvård och som vill fortsätta att utveckla dig själv likväl som att driva vår utveckling i samarbete med klinikens medarbetare och våra kundkliniker.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt och förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter omständigheterna. Du har god förmåga att organisera, strukturera och samarbeta. Du har goda svenska språkkunskaper i tal och skrift. Du kommunicerar väl och visar gott omdöme gentemot patienter, anhöriga och kollegor och har hög medicinsk kompetens. Du driver det medicinska arbetet framåt och kan vara en kunskapsresurs för andra. Erfarenhet av forskning och undervisning är meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Planerad anställningsstart höst 2026 – vinter 2027.Återkoppling kan komma att dröja under semesterperioden.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Anopiva Kontakt
Julia Eisenberg, Östergötlands läkarförening Julia.eisenberg@regionostergotland.se Jobbnummer
9975706