Specialistläkare allmänmedicin, Primärvård Husläkarna
2026-03-30
Husläkarna är en hälsocentral i centrala Umeå som ingår i Hälsoval Västerbotten.
Husläkarna är beläget väst på stan på Storgatan 28B.
Vår målsättning är att erbjuda trygg och säker vård med hög tillgänglighet och ett gott bemötande.
Hos oss arbetar läkare, distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter/rehabiliteringskoordinator, fysioterapeuter, barnmorskor, administratörer, kurator, samtalsterapeut, psykoterapeut och utbildningsläkare. Vi har även avtal med fotvårdare och dietist.
Vi strävar alltid efter att vara en positiv arbetsplats med trevliga medarbetare och korta beslutsvägar.
Arbetsuppgifter: Arbetet omfattar mottagningsarbete med både akuta och planerade patientbesök. Du har ett helhetsansvar för dina listade patienter och har därmed förutsättningar att arbeta med kontinuitet. Du säkerställer god medicinsk kvalitet och som distriktsläkare hos oss blir du en viktig person i ett mindre team där alla hjälps åt. Här får du möjlighet att handleda ST-läkare, AT-läkare och studenter. Arbetet karaktäriseras av möten med människor i alla åldrar, med olika sorters hälsorelaterade problem.
Jourtjänstgöring ingår i arbetet på Primärvårdsakuten.
Kvalifikationer: Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin. Vi värdesätter din vana att handleda. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Personliga egenskaper: Du är en trygg person, professionell och lyhörd i mötet med patienter, kollegor och samverkansparter.
Du har god samarbetsförmåga, arbetar självständigt och kan fatta välgrundade beslut. Du är flexibel, har god förmåga att prioritera och bidrar till ett gott arbetsklimat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: lydia.lunnergard@regionvasterbotten.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J. Kollberg Läkare AB
Storgatan 28 B
903 21 UMEÅ
