Specialistläkare Allmänmedicin

Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
På vårdcentralen i Färgelanda arbetar cirka 25 medarbetare där målet är att ge professionell service och vård.
Färgelanda är belägen i södra Dalsland, vilket gör det enkelt att pendla med buss eller bil till exempelvis Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. På vårdcentralen är vi är måna om varandra, trivs och utvecklas. Läkarteamet består idag av tre specialistläkare i allmänmedicin och en ST-läkare.
Hos oss på Närhälsan Färgelanda vårdcentral vill vi främja innovation, utveckling och forskning och här finns regionens och rikets enda testbädd inom primärvård. I testbädden är vårdpersonalen med och utvecklar ny teknik och nya arbetssätt tillsammans med vårdens intressenter, tex näringslivet, Närhälsan, VGR och akademi. Testbädden syftar till att driva utvecklingen av vården framåt genom att skapa innovativa produkter, tjänster och arbetssätt som är anpassade till primärvårdens kontext och behov. Innovativa lösningar sparar resurser så att personalen får mer tid till de patientgrupper som behöver det mest samt ge en attraktiv arbetsplats med arbetsglädje och ständig kompetensutveckling. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Fördelar och förmåner
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av ST- och AT- läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin eller inom annan specialitet som är lämplig inom regional primärvård. Du har behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård och språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas löpande på vårdcentralen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
