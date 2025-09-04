Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Närhälsan Kongahälla vårdcentral är belägen i det nybyggda Kongahälla Center.
Vi har drygt 7000 listade patienter och antalet ökar stadigt. Vårdcentralen har utmärkta pendlingsmöjligheter med Kungälvs resecentrum precis intill utmed E6:an. Vi samarbetar nära med Rehab, som vi delar lokaler med. Hos oss kommer du att arbeta tätt tillsammans med alla professioner på mottagningen och spela en viktig roll i att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete; akut och planerad verksamhet, hemsjukvård och BVC beroende på kompetensprofil samt digitala arbetssätt då det lämpar sig.
Vi tror att vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår handledning av ST- och AT/BT- läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Vi på Kongahälla vårdcentral söker en engagerad specialist i allmänmedicin som vill bli en del av vårt team. Här arbetar vi tillsammans - läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, rehabkoordinator och administrativ personal - med ett gemensamt mål: att erbjuda våra patienter trygg och tillgänglig vård med god kvalitet.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du tycker om att arbeta i team och värdesätter samarbete över yrkesgränserna. Att du är lyhörd och sätter patientens bästa i första rummet. Att du vill bidra till vår gemensamma utveckling, både i det dagliga arbetet och i projekt som spänner över tid. Samt att du har ett prestigelöst arbetssätt och gärna delar med dig av dina kunskaper samtidigt som du är öppen för att lära av andra.
Hos oss får du möjligheten att fortsätta forma vårdcentralen tillsammans med engagerade kollegor.
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
