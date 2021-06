Specialistläkare Allmänmedicin - Västra Götalandsregionen - Läkarjobb i Partille

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Partille2021-06-29Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2021-06-29Närhälsan Furulund vårdcentral är en mindre vårdcentral med cirka 6 725 listade.Vi finns nära våra kunder och patienter i Furulund, som ligger på höjden 2 km söder om Partille. Furulund är ett populärt bostadsområde nära natur och flera sjöar. Det tar cirka 30 min med buss från centrala Göteborg. I Furulund bor många barnfamiljer och i takt med att Öjersjö byggs ut så förväntas ännu fler flytta in. Vi flyttade in i våra nya, anpassade lokaler i början av 2017.Vi arbetar i positiv anda med ständiga förbättringar och nytänkande. Läs mer om oss på: http://www. narhalsan.se/furulundvardcentralOm arbetetDina arbetsuppgifter omfattar det breda allmänmedicinska området med ansvar för patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer till en vårdcentral där vi har ett gott samarbete med korta beslutsvägar. Arbetet är självständigt och omväxlande med patientkonsultationer. Vi har en mycket väl fungerande och omtyckt BVC som ligger i populära Öjersjö, några kilometer från Furulund Vårdcentral.I arbetet ingår uppdrag som medicinsk rådgivare samt att du bereds möjlighet att handleda ST-/AT-läkare.Inom Närhälsan tycker vi att fortbildning är viktigt, då vi erbjuder alla specialistläkare minst 10 dagars fortbildning per år. Aktiviteterna utgår från varje läkares individuella fortbildningsplan som upprättas vid det årliga utvecklingssamtalet med chef.Om digDu är legitimerad läkare med specialistutbildning i allmänmedicin och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har goda medicinska kunskaper och ett intresse för primärvård. Du har ett professionellt arbetssätt, är en god samarbetspartner och värdesätter ett gott bemötande. För att trivas hos oss tror vi att du har lätt för att kommunicera, och kan se förändringar som utvecklingsmöjligheter. Stor vikt läggs vid att du lever upp till Närhälsans kärnvärden som är Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Sysselsättningsgrad kan diskuteras.Intervjuer sker löpande.Vi ser fram emot din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100 % eller enligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-07-27VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5836921