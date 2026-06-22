Specialistläkare äldrepsykiatrin
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-06-22
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Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet är en länsövergripande specialistverksamhet med uppdrag att utreda, diagnostisera, behandla och göra vårdnivåbedömningar för äldrepsykiatriska patienter i öppenvård. Målgruppen är äldre personer med komplexa psykiatriska tillstånd där symtomen ofta är relaterade till åldrande, såsom affektiva och psykotiska tillstånd, ofta i kombination med varierande grad av kognitiv svikt.
Verksamheten ansvarar även för utredning, diagnostik, behandling och vårdnivåbedömning av personer med demenssjukdom och samtidigt svåra psykiatriska symtom, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), där omhändertagandet kräver specialistinsatser utöver sedvanlig demensvård.
I uppdraget ingår även konsultation, handledning och pedagogiska insatser gentemot vårdgrannar såsom primärvård, kommunal verksamhet, studenter och ST-läkare. Teamet är multiprofessionellt och består av läkare, sjuksköterskor, kuratorer samt administrativ personal, vilket skapar goda förutsättningar för ett nära samarbete kring patienten.
Till mottagningen kommer patienterna via remiss eller egenanmälan. Arbetet omfattar även stöd och vägledning till anhöriga i samband med patientens sjukdom, funktionsnedsättning och förändrade beteenden. Samverkan med kommun och primärvård är en naturlig och central del av verksamheten. Beroende på behov och situation sker patientmöten på mottagningen eller i patientens hem.
Psykiatrin möter idag en växande målgrupp av äldre personer med psykisk ohälsa och komplexa vårdbehov. Tjänsten ger möjlighet att vara delaktig i ett utvecklingsinriktat arbete inom ett specialistområde med stor samhällsrelevans. Vi prioriterar kontinuerligt utveckling av arbetsmetoder och att hålla oss uppdaterade kring aktuell forskning inom området.
Ditt uppdrag
Dina arbetsdagar kommer att bestå av sedvanligt specialistläkararbete på den äldrepsykiatriska mottagningen måndag till fredag, med både planerade och akuta bedömningar. En central del av uppdraget är det konsultativa arbetet, där stöd ges till andra vårdaktörer. Patienter och närstående träffas på mottagningen och genom hembesök över hela länet.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som vill arbeta i ett team där helhetsperspektiv, samverkan och patientnära arbete står i fokus.
Du blir en del av ett multiprofessionellt team där samarbete och gemensamt ansvar för patientens vård är avgörande.
Vi värdesätter att du är samarbetsorienterad, lösningsorienterad och hänsynstagande, med god förmåga att bidra till ett tryggt och respektfullt arbetsklimat. Du är specialistläkare inom psykiatri eller geriatrik. Erfarenhet av äldrepsykiatri är meriterande. Pedagogisk erfarenhet är meriterande då handledning och kunskapsöverföring är en viktig del av uppdraget.
B-körkort är ett krav då mottagningen genomför hembesök i hela länet.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Datum för tillträde kan diskuteras. Tjänstgöringsgraden är 100% men det finns goda möjligheter till individuella lösningar. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten för specialister i psykiatri.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Har du ett intresse för undervisning eller forskning finns goda möjligheter att utveckla det vidare. Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Emma Modig 018 - 611 23 32
Sektionsadministratör Shadi Zangi 018 - 611 21 23
Sektionschef Alexander Joneby 018-611 23 56
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS808/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9972941