Specialistläkare
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Vill du vara med och utveckla kvinnosjukvården i framkant? Hos oss får du arbeta brett inom både gynekologi och obstetrik, i en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad. Vi söker dig som vill bidra med din kunskap, ditt engagemang och din vilja att utveckla vården tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning är centralt belägen i Göteborg, i nya centrala lokaler och arbetar med öppenvård som inte kräver sjukhusets resurser. Inom Regionhälsan finns även barnmorskemottagningar, en specialistenhet för gravida med substansbruk samt en ultraljudsmottagning. Gynekologi och obstetrikmottagningen delar lokaler med Agnes, som är en subakut mottagning för gravida och nyförlösta patienter som också kan behandlas i öppenvård.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med obstetriken på Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhus, vilket möjliggör en sammanhållen vårdkedja och ett operativt samarbete mellan sluten- och öppenvård.
På mottagningen är vi ett team medarbetare, bestående av gynekologer, obstetriker, barnmorskor, undersköterskor och administrativ personal. Hos oss har vi även en utbildningsinstans för ST-läkare inom både gynekologi och allmänmedicin.
Om arbetet
Som specialistläkare hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete där du har möjlighet att arbeta brett inom gynekologi och obstetrik. Du kommer att arbeta med utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar samt ge preventivmedelsrådgivning och mödrahälsovård. I rollen ingår arbete inom specialistmödravård och vår lättakutmottagning för gravida och nyförlösta (Agnes).
Vår gynekologimottagning är organiserad i team med olika fokusområden, exempelvis endometrios, dysplasi och preventivmedel. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens och vara delaktig i att utveckla verksamheten vidare. Vi erbjuder regelbundna ronder och läkarmöten där kollegialt utbyte, lärande och förbättringsarbete står i fokus. Som nybliven specialist får du dessutom en introduktions- och fortbildningsplan som hjälper dig att bli trygg i din roll inom öppenvårdsgynekologi.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistbevis i obstetrik och gynekologi och som har ett genuint intresse för öppenvård. Har du särskilt intresse för exempelvis dysplasi, preventivmedel eller mödravård är det en fördel. Det är meriterande om du har handledarutbildning, är kolposkopist eller har flerårig erfarenhet efter specialistexamen, men vi välkomnar även dig som är ny specialist och vill fortsätta utvecklas i yrkesrollen.
Som person är du flexibel, engagerad och har ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med att arbeta i tvärprofessionella team, bidrar till ett gott arbetsklimat och har en mycket god samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad på Masthuggets gynekologiska mottagning, med möjlighet att kombinera arbetet med tjänstgöring på obstetrikenheten i samma lokaler. Arbetet bedrivs dagtid på helgfria vardagar. Urval sker löpande och intervjuer planeras att genomföras under vecka 33 och 34. Löneform: Månadslön, individuell lönesättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Masthuggstorget 3 (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Regionhälsan, Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning Kontakt
Enhetschef
Emma Borgström, kontakt v.30-31 070-6034528 Jobbnummer
10006813