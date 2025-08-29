Specialistfysioterapeut på Nacka RehabCentrum
2025-08-29
Vill du bli en del av en innovativ och samarbetsinriktad arbetsplats där din specialistkompetens verkligen gör skillnad?
Vi söker nu en specialistfysioterapeut inom Pediatrik, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Smärta eller Reumatologi till Nacka RehabCentrum - en unik mötesplats för rehabilitering och hälsa.
Varför Nacka RehabCentrum är en arbetsplats utöver det vanliga:
Hos oss är hela öppenvårdsrehabiliteringen samlad under ett och samma tak i välutrustade lokaler med terapibassäng, gym, gymnastiksalar och träningskök. Detta möjliggör ett helhetsperpektiv och skräddarsydd vård där flera specialistområden samarbetar tätt tillsammans.
Vi är en mångprofessionell arbetsplats med fysioterapeuter, neuroteam, kiropraktorer, naprapater och många fler yrkeskategorier som tillsammans skapar ett dynamiskt och inspirerande klimat. Våra fasta team för Barn och unga samt Mental hälsa bidrar till ett starkt fokus på samarbete och långsiktiga patientrelationer.
En av våra största styrkor är vår unika tvärprofessionella samverkan - här kan du utvecklas genom att arbeta nära specialister inom idrottsmedicin, hjärt- och lungsjukdomar, smärta, neurologi och mental hälsa. Vi satsar även stort på akademisk utveckling med en egen FoUUI-grupp som ger dig möjlighet att bidra till och ta del av aktuell forskning och utbildning.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och varierat arbete där du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Flexibla arbetstider som ger en bra balans mellan jobb och privatliv. Generöst friskvårdsbidrag och fri sjukvård inom primärvården. En arbetsplats med stark sammanhållning - vi är ett glatt och engagerat gäng på cirka 70 medarbetare. Smidiga kommunikationer som gör pendlingen enkel.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som specialistfysioterapeut hos oss bedömer och behandlar du patienter både individuellt och i grupp. Du blir en viktig del i våra tvärprofessionella team där samarbete och god kommunikation är en nyckel till framgång. Dessutom får du möjlighet att handleda studenter och samarbeta med akutsjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar i regionen.
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid om 100 % med tillträde fr o m 2025-10-01. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kvalifikationer:
• Handledarutbildning 7,5 hp.
• Specialist enligt Fysioterapeuterna inom Pediatrik, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet eller Reumatologi
• B-körkort krävs.
Personliga egenskaper:
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att passa i rollen som specialistfysioterapeut hos oss är det viktigt att du är flexibel till ditt arbetssätt och har en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du bör också vara intresserad av att utveckla verksamheten tillsammans med oss och är inte rädd för nya utmaningar eller att hugga tag där det behövs.Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Vill du vara med och bidra till framtidens rehabilitering? Välkommen till Nacka RehabCentrum - där din kompetens får blomstra i en arbetsmiljö som präglas av engagemang, utveckling och gemenskap.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Månadslön Så ansöker du
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Nacka RehabCentrum
