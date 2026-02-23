Specialister - Geoteknik / Projektstöd
2026-02-23
Vi söker 2 specialister inom geoteknik/projektstöd till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Stockholm.
Omfattningen uppskattas till 30-50 % av en heltidstjänst under de första tre månaderna och därefter 25-35 % av en heltidstjänst.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker två konsulter (Kompetensnivå tre och fem) med geoteknisk kompetens för projektstöd inom stads- och trafikmiljö. Uppdraget omfattar tekniskt stöd, rådgivning och projektledning inom geotekniska frågor, samt stöd i både projektering och genomförande. De erbjudna konsulterna ska ha olika nivåer av erfarenhet och kompetens för att komplettera varandra i uppdraget.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Bevaka och svara på funktionsbrevlåda
Hantera dispensansökningar för tunga fordon
Granska geotekniska handlingar, beräkningar och dimensionering av geokonstruktioner
Ge beställarstöd i tidiga skeden
Ta fram geoteknikdel i teknisk handbok
Bedöma åtgärdsbehov för klimatanpassning
Stötta byggledning och projektledning under projektering och genomförande
Ge teknisk rådgivning i projektets alla skeden
Projektleda geotekniska utredningar
Krav (OBS, obligatoriska)
Konsult med kompetensnivå 3 ska uppfylla nedanstående:
Civilingenjör väg och vatten / samhällsbyggnad eller motsvarande
Ska ha erfarenhet av Stockholmsområdets geologi och geotekniska utmaningar, ska vara god insatt i Stockholms Stads planeringsprocess
God vana av projektledning
Förmåga att samverka med andra uppdragsansvariga från olika teknikområden
Kunskap om gällande lagstiftning, nationella riktlinjer samt stadens riktlinjer och styrdokument
God kommunikativförmåga
Ett proaktivt, stödjande, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Flytande svenska i tal och skrift.
Konsult med kompetensnivå 5 ska uppfylla nedanstående:
Civilingenjör väg och vatten / samhällsbyggnad eller motsvarande
Ska ha erfarenhet av Stockholmsområdets geologi och geotekniska utmaningar, ska vara god insatt i Stockholms Stads planeringsprocess
God vana av projektledning
Förmåga att samverka med andra uppdragsansvariga från olika teknikområden
Kunskap om gällande lagstiftning, nationella riktlinjer samt stadens riktlinjer och styrdokument
God kommunikativförmåga
Ett proaktivt, stödjande, lösningsorienterad och ansvarstagande
Meriterande
Konsult med kompetensnivå 3 får gärna uppfylla nedanstående merit/meriter:
Erfarenhet av arbete i offentlig beställarorganisation.
Konsult med kompetensnivå 5 får gärna uppfylla nedanstående merit/meriter:
Lic. eller Dr är meriterande
Erfarenhet av arbete i offentlig beställarorganisationOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
