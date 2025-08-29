Specialist-/ överläkare till Vuxenpsykiatri Lund
Är du specialistläkare i psykiatri med intresse för utveckling och vill vara med och forma framtidens vård? Här får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling och forskning i en verksamhet som sätter patientens helhet och självbestämmande i centrum.
På avdelning 6 vårdas patienter under hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som klarar av att hantera öppen dörr och som inte är i behov av utökad tillsyn. Enheten arbetar med ett tydligt pedagogiskt innehåll där dagliga aktivitetsgrupper är ett betydande inslag. Utveckling av detta arbete sker kontinuerligt med syfte att bedriva en kärnfull och meningsfull vård. Enheten har sexton vårdplatser varav en är avsedd för akut sviktande patienter från vår APIH-enhet (Avancerad Psykiatri I Hemmet) och två är för tillfället vigda åt inläggning från verksamhetsområde vuxenpsykiatri (VUP) Kristianstad. På enheten tjänstgör förutom överläkare även läkare under utbildning, såväl grundläggande AT/BT som specialiserande ST samt vikarierande UL. Det finns en enhetschef, fulltalig sjuksköterskebemanning och USK/skötarbemanning, medicinsk sekreterare, kurator, peer support och tillgång till arbetsterapeut. Arbetet bedrivs i samarbete med öppenvården som är belägen i samma hus.
Då VUP Lund är en Universitetsenhet sker HFS-prövning enligt fastställd rutin innan tillsättning av tjänsten.
Vi söker nu en specialist-/överläkare som tillsammans med oss vill vara med och driva utvecklingen av enheten framåt.
Som specialist-/överläkare hos oss arbetar du huvudsakligen med att diagnostisera, bedöma och behandla patienter utifrån aktuell forskning och vedertagen beprövad erfarenhet. Du möter ofta komplexa och intressanta vårdförlopp där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. En viktig del av ditt arbete innebär att vara aktiv i undervisning av läkarstudenter, underläkare, AT-läkare och ST-läkare.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar aktivt med att bevara den. Samarbete, stark teamkänsla och ett gott bemötande är självklarheter för oss. Vi ligger i framkant av utvecklingen och arbetar med teambaserad vård som präglas av engagemang, öppenhet och hög kvalitet.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För anställning som överläkare ska du även ha:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom psykiatri
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Vi söker dig som är en trygg och lyhörd person, som lätt skapar förtroende både hos patienter och kollegor. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och kan på ett enkelt sätt förmedla kunskap och information. I ditt arbete är du också strukturerad och kan prioritera effektivt när det krävs. Personlig lämplighet väger tungt i urvalet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
