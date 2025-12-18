Specialist/Utredare inom Informationsförvaltning, IT-teknik
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Datajobb / Bjuv Visa alla datajobb i Bjuv
2025-12-18
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Bjuv
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Vill du ha ett uppdrag där teknik, säkerhet och samhällsutveckling möts? Bjuvs kommun söker nu en engagerad och tekniskt kunnig specialist/utredare som vill ta en nyckelroll i arbetet med kommunens IT-leveranser, informationssäkerhet, informationsförvaltning och digitala utveckling.
Du får en central roll i att skapa ett tryggt, modernt och hållbart digitalt samhälle - för både medarbetare och invånare.
Du kommer hamna på Säkerhetsavdelningen och arbeta nära kommunens säkerhetschef, men även med vår jurist som också är ansvarig för GDPR.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Tjänsten är bred men tydligt uppdelad i tre huvudområden:
• IT-teknik och leverantörssamordning
• Informationssäkerhet och regelefterlevnad
• Digitalisering och verksamhetsutveckling
Du kommer även att leda och samordna kommunens arbete med att möta kraven enligt NIS2-direktivet, och bidra till kommunens certifieringsarbete framförallt mot ISO 27001.
Tjänsten är placerad på Säkerhetsavdelningen inom Kommunstyrelsens förvaltning.
Ansvarsområden
IT-teknik och leverantörssamordning
• Vara kommunens tekniska kontaktperson gentemot vår externa IT-leverantör EttIT.
• Säkerställa att IT-leveranser uppfyller kommunens krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet.
• Följa upp incidenthantering, förändringar och driftfrågor.
• Ge tekniskt stöd vid IT-relaterade upphandlingar och projekt.
Informationssäkerhet och NIS2-efterlevnad
• Projektleda kommunens anpassning till NIS2-direktivet.
• Leda risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och utbildningsinsatser.
• Utforma och revidera styrdokument, policys och rutiner för informationssäkerhet.
• Säkerställa efterlevnad av GDPR, NIS2 och Säkerhetsskyddslagen.
• Skapa en cybersäkerhetskultur genom att främja medvetenhet och utbilda inom informationshantering och säkerhet.
Digitalisering och verksamhetsutveckling
• Bidra till kommunens digitaliseringsstrategi med fokus på säkerhet och hållbarhet.
• Stödja utvecklingsarbete för effektivare stödprocesser och digitala tjänster.
• Samordna strategiskt övergripande frågor och hantera statistiskt dataunderlag.
• Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom IT, informationssäkerhet, informationshantering eller motsvarande.
• Dokumenterad teknisk kompetens inom IT-infrastruktur, system, nätverk och säkerhetslösningar.
• Erfarenhet av projektledning och arbete med externa IT-leverantörer.
• Erfarenhet av informationshantering, informationssäkerhet och regelefterlevnad.
• Kunskap om offentlig rätt, GDPR och NIS2.
• God analytisk förmåga och vana att utreda informationsflöden och risker.
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig sektor.
• Kännedom om ISO 27001, CIS Controls eller motsvarande ramverk.
• Erfarenhet av förändringsledning och samordnande roller.
ÖVRIGT
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.seDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Strukturerad, självgående och ansvarstagande.
• Kommunikativ och har lätt för att bygga relationer.
• Analytisk och utvecklingsinriktad.
• Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295258/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Arbetsplats
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Säkerhetschef
Patrik Svedenskiöld patrik.svendenskiold@bjuv.se Jobbnummer
9653974