Specialist Undersköterska till Östergård och Södergård
2026-03-26
Nu söker vi dig som är utbildad specialist undersköterska och vill jobba på Östergårds och Södergårds demensboende.
Östergård och Södergård är beläget i centrala Vara.
Din roll
Tjänsten innefattar personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Vi vill skapa en meningsfull tillvaro utifrån den enskildes behov genom vardaglig sysselsättning, där du som medarbetare spelar en avgörande roll.
Du ska även arbeta för att bibehålla brukarens förmågor, hälsa och livskvalité genom ett rehabiliterande synsätt.
Östergård och Södergård har ett nära samarbete och du som medarbetare kommer att arbeta på båda enheterna.
Arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar och helger med förläggning enligt avtal.
Din kunskap och erfarenhet
- För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har bevis om skyddad yrkestitel Undersköterska från Socialstyrelsen eller ett tjänstgöringsintyg med pågående tillsvidareanställning med titeln Undersköterska.
- Du ska ha en utbildning inom KY demens- eller äldrepsykiatriutbildning.
- Erfarenhet demens.
- Ett gott bemötande är a och o i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
- Du är engagerad, ansvarstagande och drivande i arbetet för att ge brukarna en innehållsrik vardag genom att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
- Du är lugn och trygg samt har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter.
- Du är flexibel och kan snabbt anpassa och förändra insatser utifrån förändrade omständigheter.
- Dokumentation samt hälso- sjukvårdsuppgifter utifrån delegation ingår i arbetet.
- Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
- Ska kunna visa upp giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
- Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
- Tillgång till mobilt BankID att använda, då det krävs för verifiering i våra verksamhetssystem.
Intervjuer kan komma ske löpande under rekryteringen.
Din framtida arbetsplats
Östergård och Södergård är ett demensboende, där personcentrerad vård och omsorg är vår viktigaste del i vardagen. Det är tillsammans med våra brukare vi får en fin vardag!
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/94". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Östergård Kontakt
Malin Karlsson/Enhetschef 0512-31688 Jobbnummer
9819872