Specialist undersköterska till korttids Storängen

Nu söker vi en specialistundersköterska 100% till korttids Gläntan Storängen i Söderköping.
Vill du arbeta på ett korttidsboende där din kompetens verkligen gör skillnad varje dag? På Gläntan söker vi nu en engagerad och trygg specialistundersköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder under deras korta vistelse hos oss.
Som specialistundersköterska på Gläntan arbetar du med omsorgs- och omvårdnadsinsatser för boende med varierande behov såsom rehabilitering, återhämtning och avlastning. Du samarbetar nära sjuksköterskor, gruppchefer, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter i teamet.
Om Storängen,Gläntan
Storängen är ett vårdboende beläget på Storängsområdet i Söderköping .
Boendet består av tre hus: Gläntan, Tallgården och Dalgården.
Gläntan har sammanlagt 18 lägenheter varav 8 lägenheter är för permanent boende och 10 är korttidsplatser.
Specialist undersköterskeutbildning i för tjänsten lämplig specialistutbildning.
Erfarenhet från korttidsboende eller liknande verksamhet är meriterande
Trygg i din yrkesroll och god förmåga att arbeta självständigt
Positiv, ansvarstagande och med stort engagemang för omsorg
Den vi söker är utbildad specialist undersköterska och har helst arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi erbjuder
En varm arbetsplats med utvecklingsmöjligheter och fokus på kvalitet.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 260311 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Petra Jansén petra.jansen@vardaga.se
0735-19 66 85
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
