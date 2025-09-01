Specialist till bostadsbidrag syd i Karlshamn
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Karlshamn Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlshamn
2025-09-01
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att skapa trygghet, och att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Som specialist behöver du arbeta aktivt för att skapa trygghet hos handläggarna i ett arbetsplatslärande klimat. Du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom bostadsbidrag är du en del i ett team av specialister och du har även ett nära samarbete med enhetschef och handläggare över samtliga orter på Bostadsbidrag syd. I din roll som specialist kommer du även att ha kontakt med andra avdelningar inom myndigheten och verksamhetsutvecklare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens och sakkunskap inom bostadsbidrag
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• har goda kunskaper inom minst ett av Försäkringskassans förmånsområden
• erfarenhet av handledning av nyanställda
• erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden
• har erfarenhet av att jobba i HAPO
• har erfarenhet av att vägleda individer och förmåga att pedagogiskt och tydligt förklara information eller processer
• goda kunskaper om Försäkringskassans hemsida/ självbetjäningstjänster och Försäkringskassans organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-01Övrig information
1 tjänst, tidsbegränsad, vikariat på 6 månader, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Karlshamn.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Ulrika Nilsson, 010-111 27 80 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Kalle Greiff, 010-118 31 14, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9485450