Specialist på färdigvarulager till Ludvika
2025-11-06
Om rollen
Vi söker nu en konsult som vill bidra till effektiva och kvalitetssäkrade materialflöden hos vår kund i Ludvika. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande för framgång.
Som Specialist på färdigvarulager ansvarar du för att planera, styra och följa upp lagernivåer av färdiga varor samt stödja produktionen med rätt material i rätt tid. Du arbetar även med analys, optimering och kvalitetssäkring av lager- och flödesprocesser för att uppnå balans mellan produktion, lager och distribution.
Dina arbetsuppgifter
Kontrollera, uppdatera och följa upp lagernivåer i ERP- och lagersystem
Planera och genomföra cykelräkningar samt hel- och delinventeringar
Hantera materialflöden in och ut från produktionen enligt gällande rutiner
Säkerställa korrekt märkning och lagring enligt FIFO eller liknande principer
Analysera långsamma eller inaktuella artiklar och föreslå förbättringsåtgärder
Delta i planeringsmöten för produktion och försäljning
Arbeta med lagerparametrar i ERP (säkerhetslager, beställningspunkter m.m.)
Hantera avvikelser och bidra till förbättringsarbete inom flöden och rutiner
Kravprofil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av lagerarbete inom industriell tillverkning
Erfarenhet av inventering och lageruppföljning i affärssystem (t.ex. SAP, Monitor, Pyramid)
God systemförståelse och kunskap om artikelstruktur och materialhantering
Förståelse för spårbarhet, batchhantering och kvalitetskrav
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och noggrann med ett genuint intresse för ordning och processer. Du trivs med att arbeta självständigt men samarbetar gärna över avdelningsgränser. Ett lösningsorienterat och förbättringsdrivet arbetssätt är avgörande för att lyckas i rollen.
Praktisk information
Plats: Ludvika (100 % på plats)
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Period: 17 november 2025 - 16 november 2026 (möjlighet till förlängning)
Start: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll: Kan förekomma inför uppdragsstart
Vänta inte med din ansökan - urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Christopher Sandoval christopher@swaysourcing.com Jobbnummer
9592456