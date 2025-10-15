Specialist/överläkare i hörsel- och balansrubbningar
2025-10-15
Vi söker dig som motiveras och trivs i en utvecklingsinriktad klinik där fokus ligger på en god arbetsmiljö med möjligheter att växa tillsammans oavsett vilken profession vi har.
Vårt erbjudande
Öron-, näs- och halskliniken, (ÖNH) Region Östergötland är en del av universitetssjukhuset Linköping med region övergripande verksamhet som kan erbjuda sjukvård med bred bas samtidigt som vi bedriver högspecialiserad vård för hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Vi har en mycket väl fungerande sektion för hörsel- och balansrubbningar med hög akademisk och klinisk nivå. Audiologiska verksamheten sker i tätt samarbete med hörselvården som är en del av kliniken. En väl fungerande öron-kirurgisk verksamhet, samarbete med hörsel- och balans sektionen främst beträffande cochleaimplantat och ben förankrande hörapparater. Vi är multidisciplinära team för barn och vuxna med cochleaimplantat. Barn med bestående hörselnedsättningar, vuxna i behov av multimodal rehabilitering för hörselnedsättning och tinnitus patienter. Balans laboratorium inriktat mot vuxna med yrsel ger möjlighet till avancerad yrsel diagnostik.
Vi samarbetar tätt med en driven avdelning för teknisk audiologi vid Linköpings universitet. Vi samarbetar med regionala dövblinda teamet. Vi har en regional arbetsgrupp för hörsel- och balansrubbningar. Vi kan erbjuda en bra arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter, deltagande i handledning, utbildning och forskning.
Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
På universitetssjukvårdsenheten förekommer varierande arbetsuppgifter inom hörsel och balans (HoB) spektrum. I arbetet ingår öppenvårdsmottagningar inom HoB, teamarbete, handledning av läkare inom olika nivåer (studenter, AT eller ST) och utvecklingsaktiviteter. Inom det diagnostiska området kan ingå utförande av elektrofysiologiska mätningar. Vi samarbetar inom tvär-professionellt sammanhang. Såväl klinik nära forskning som utvecklings- och förbättringsarbeten pågår ständigt på alla klinikens enheter inklusive HoB-sektionen.
Arbetsgrupp
Vår klinik är en universitetssjukvårdsenhet med cirka 221 medarbetare varav knappt 40 läkare i olika faser av sin professionella utveckling med kompetenser som täcker alla subspecialiteter inom öron- näs och halskliniken. Vi vill förstärka verksamheten med ytterligare en gren specialist.
Om dig
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom öron-, näs- och halssjukdomar samt gren specialist inom Hörsel- och balansrubbningar samt bör arbetat flera år inom hörsel- och balans området. Vi ser också att du har gedigen klinisk erfarenhet och skicklighet i det patientnära arbetet. Du får gärna behärska hela spektrum av utredningar och behandlingsstrategier som är aktuella för patienter med olika hörsel- och balans sjukdomar. Forskningserfarenhet är meriterande
Du är trygg i din professionella roll, är flexibel och har lätt för att samarbeta då du kommer ha kontakter både internt och externa. Vi vill att du blir en del av vår kultur där vi hjälper varandra och ställer frågor för att lösa problem tillsammans. Vi delar med oss av var kompetens och erfarenhet. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ett positivt förhållningssätt. Med en god kommunikationsförmåga gentemot patienter, kollegor samt i båden internt och externa kontakter. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi ser gärna att du har ett engagemang för uppdraget och blir en del av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
