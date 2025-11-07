Specialist, Operational Oversight - Swedbank
2025-11-07
Har du djup kunskap och passion för sparande och vill använda din expertis inom fond- och aktiehandel? Nu söker vi en specialist till vår Oversight funktion - en central del av Savings Operations - där du får möjlighet att påverka och vidareutveckla våra processer, stärka samarbetet med vår externa partner och bidra till framtidens sparlösningarHos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Säkerställa kvalitet och effektivitet i våra aktiehandelsflöden.
Bidra till utveckling och förvaltning av system/applikationer för fond- och aktiehandel.
Utveckla och förbättra processer.
Stärka vår Oversight-funktion genom strukturerad uppföljning och samarbete med extern part.
Hantera komplexa frågeställningar och bidra till lösningar i en dynamisk miljö.
Dela med dig av din kunskap och erfarenhet av fondadministration och handel i aktier och andra börshandlade produkter.
I denna roll behöver du: Dokumenterad erfarenhet av aktiehandel och relaterade systemflöden.
Erfarenhet av fondadministration är meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från en Oversight-funktion.
Akademisk examen är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen behöver du också:
Har stark förståelse för aktiehandel och drivs av att skapa framtidens sparlösningar.
Är självgående, initiativtagande och trygg i att fatta beslut.
Trivs med att skapa struktur i komplexa processer.
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt med både interna och externa parter.
Är lösningsorienterad och flexibel i en föränderlig miljö.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en viktig del av Swedbanks fond- och aktieflöde inom den nya sparplattformen. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor med bred kompetens inom fond- och värdepappershandel, och har ett nära samarbete med både interna team som Execution och Reconciliation, samt externa parter. Vi verkar i en dynamisk miljö där vi ständigt utvecklas - som individer, som team och tillsammans med andra - för att skapa värde, bygga broar och driva förändring." Maria Fagerberg, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-20.
Placeringsort: Landsvägen 40, Sundbyberg
Rekryterande chef: Maria Fagerberg, maria.fagerberg@swedbank.se
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
