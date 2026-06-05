Specialist Läkare inom allmänmedicin
Meliva Vårdcentral Skärholmenhälsan AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-05
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Meliva Vårdcentral Skärholmenhälsan söker nu en engagerad och kompetent specialistläkare i allmänmedicin till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som specialistläkare hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården. Du ansvarar för att diagnostisera, behandla och följa upp patienter i alla åldrar, både akuta och kroniska tillstånd. Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkeskategorier inom vårdcentralen.Kvalifikationer
Specialistkompetens i allmänmedicin
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt samt i teamDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Du har ett genuint intresse för primärvård och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutvecklingSå ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: kontakt.skarholmenhalsan@meliva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva Vårdcentral Skärholmenhälsan AB
(org.nr 559148-6914), https://meliva.se/mottagningar/meliva-vardcentral-skarholmenhalsan/
Bredholmsgatan 4 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Skhlm Vårdcentral AB Kontakt
Verksamhetschef
Ali Khidhir kontakt.skarholmenhalsan@meliva.se Jobbnummer
9949867