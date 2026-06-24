Specialist Kompetens och Lärande
Öresundskraft AB / Personaltjänstemannajobb / Helsingborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Helsingborg
2026-06-24
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Vi är cirka 450 engagerade medarbetare som tillsammans med våra 125 000 kunder utvecklar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bidrar till framtidens hållbara energisystem. Med ett brett erbjudande inom el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, laddinfrastruktur och energitjänster arbetar vi varje dag utifrån vår vision: Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle – idag.
Vi tror på styrkan i mångfald och ser olika perspektiv och erfarenheter som en viktig del av vår framgång. Hos oss får du vara dig själv och bidra med din unika kompetens.
Som anställd hos oss kan du komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Eftersom vi bedriver samhällsviktig verksamhet kan bakgrundskontroller genomföras före anställning.
Läs mer om oss på: https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/
1 plats(er).
Vill du vara med och utveckla kompetens och lärande som gör skillnad – för våra medarbetare, vår verksamhet och för framtidens hållbara energisystem? Vi söker nu en Specialist för Kompetens och Lärande, en ny roll i vår verksamhet, som säkerställer rätt kompetens – idag och i framtiden.
Om rollen
Du kommer att etablera och utveckla Öresundskrafts arbete med kompetensförsörjning och lärande. Vi vill säkerställa en stark lärandekultur där våra anställda får bästa förutsättningar att utvecklas genom rätt utbildning i rätt tid. I rollen ingår strategiskt utvecklingsarbete men också att operativt och praktiskt genomföra interna utbildningar.
Detta genom att:
Samordna och skapa struktur i organisationens utbildningsinsatser
Etablera och utveckla arbetssätt och systemstöd för kompetenskartläggning och kompetensförsörjning
Identifiera och prioritera kompetensbehov i linje med verksamhetens mål
Samverka med interna och externa parter kring utbildning och utveckling
Följa upp och analysera effekten av lärandeinsatser samt säkerställa effektiv användning av utbildningsbudget
Rollen är en tillsvidareanställning och ingår i ett team med tre HR Business Partners, två lönespecialister och en Arbetsmiljöstrateg. Du rapporterar till HR Chef.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du utvecklingsfokuserad och har god förmåga att sätta dig in i verksamhetens behov och omsätta det till värdeskapande initiativ.
Du tar ansvar, får saker att hända och levererar med kvalitet. Du är nyfiken, analytiskt sinne och mod att utmana arbetssätt. Då rollen är ny i organisationen behöver du ha ett flexibelt mindset och trygghet i att skapa från grunden.
Du har också:
Akademisk utbildning inom HR, beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling, lärande eller organisationsutveckling
Erfarenhet av att driva initiativ inom området och samtidigt arbeta operativt med utbildningsinsatser
Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande
Vårt erbjudande
Hos oss på Öresundskraft får du vara en del av en organisation som varje dag arbetar för att skapa värde för våra kunder, staden och framtida generationer. Du får också vara en del av den digitaliserings och utvecklingsresa som pågår i HR teamet – där din roll som processägare för vår ledarutveckling är ett strategiskt viktigt initiativ.
Vi vill också ge dig extra energi genom ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till träning på arbetstid, hybridarbete samt 99 timmar arbetstidsförkortning – tid vi vill att du använder för att ladda dig själv.
Våra arbetsplatser erbjuder attraktiva arbetsmiljöer med bland annat gym, massagestolar, lunchträningspass och pingisbord och padelbana.
Självklart erbjuder vi också det du förväntar dig av en modern arbetsgivare: tjänstepension, pensionsrådgivning, försäkringar, en förmånsportal med attraktiva rabatter etc.
Hos Öresundskraft får du kraft att göra skillnad – både på jobbet och i livet utanför.Publiceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Ansökan är öppen till och med 31 juli. På grund av semester kommer återkoppling och intervjuer påbörjar första veckan i augusti.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta HR Utvecklare Louise Ziegler louise.ziegler@oresundskraft.se
eller HR Chef Karolina Törnqvist karolina.tornqvist@oresundskraft.se
.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundskraft AB
(org.nr 559443-4069)
Västra Sandgatan 4 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Öresundskraft Kontakt
HR Utvecklare
Louise Ziegler louise.ziegler@oresundskraft.se Jobbnummer
9976217