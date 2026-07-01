Specialist internmedicin, slutenvård
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Skövde Visa alla läkarjobb i Skövde
2026-07-01
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-01Beskrivning
På SkaS Skövde är den internmedicinska slutenvården koncentrerad till fem olika avdelningar som innefattar akutvårdsavdelning (AVA), allmän internmedicin, hematologi, lungmedicin och stroke/neurologi. Gastroenterologiska patienter vårdas på AVA/allmän internmedicin och har därutöver en omfattande dagsjukvårdsverksamhet. Avdelningarna bemannas av rondande avdelningsläkare dagtid och nattetid av husjour. Helgtid sker bakjoursledd rond på AVA och på övriga avdelningar läkaravstämning med helgspecialist på plats. Dygnet runt finns tillgång till medicinsk bakjour (bemannad nattetid av specialist i internmedicin).
Vi välkomnar dig, som är positiv, drivande, flexibel, strukturerad, empatisk och med god kommunikativ förmåga för att gemensamt utveckla och erbjuda värdefull vård till våra patienter. Du ska ha intresse av slutenvårdsarbete och ha fokus på dess kvalitet och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Du förväntas självständigt, med tillgång till underläkare, kunna sköta det internmedicinska rondarbetet på ovan nämnda avdelningar. Närhet finns till subspecialiserad kompetens inom varje grenspecialitet. Om du innehar en subspecialisering/klinisk inriktning finns goda möjligheter att arbeta mer fokuserat inom detta internmedicinska område. Helgarbete med rondande av avdelningar förekommer. Du förväntas även på sikt kunna delta i bakjoursledet och kommer få stöttning i att nå dit.Kvalifikationer
Specialistkompetens i internmedicin. Subspecialisering och forskningserfarenhet är meriterande. Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 7 Kontakt
Enhetschef
Daniel Glinatsi 0500-431000 Jobbnummer
9988004