Specialist inom vattenmodellering och GIS
Avaron AB / Geologjobb / Stockholm Visa alla geologjobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i ett uppdrag inom samhällsbyggnad där en ny 3D-modell av ett vattendrag ska tas fram som underlag för klimatanpassad stadsplanering. Fokus ligger på att utreda och redovisa möjlig utbredning av bäcken, svämplan och översvämningsytor för dimensionerande regn enligt P110 samt 100-årsregn med klimatfaktor. Arbetet ska ge ett tydligt beslutsunderlag för hur framtida bebyggelse kan planeras utan att öka risken för översvämning.
Du arbetar i en komplex tätbebyggd miljö där modellen behöver bygga på flera datakällor, bland annat laserscanning, VA-system, trummor, kulvertar och vattennivåer. Uppdraget kombinerar tekniskt djup, analys och tydlig kommunikation, och ger dig möjlighet att bidra till konkreta beslut i en stadsmiljö som behöver rustas för skyfall och stigande vattennivåer.
ArbetsuppgifterDu tar fram en 3D-bäckmodell som kan användas som underlag för fortsatt planering och klimatanpassning.
Du analyserar möjlig utbredning av vattendraget samt identifierar svämplan och översvämningsytor.
Du bygger modellen utifrån relevanta indata, exempelvis laserscanning, VA-system, trummor, kulvertar och vattennivåer.
Du har en löpande dialog med beställaren och driver avstämningar kring metod, antaganden och resultat.
Du föreslår vilken indata som krävs för att modellen ska kunna tas fram och vilka kompletterande data som skulle stärka analysen.
Du levererar resultatet i GIS och MIKE+ samt tar fram ett kort PM som beskriver metod, indata och resultat.
Du säkerställer att GIS-data levereras enligt fastställda geodatakrav, inklusive georeferering, metadata och tydlig struktur i filer och lager.
KravGedigen erfarenhet av modellering av vattendrag i tätbebyggd stadsmiljö.
Dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag, exempelvis framtagande av modell för vattendrag i urban miljö.
Relevant sakkompetens inom vattenmodellering.
Förmåga att lättförståeligt kommunicera i text.
Relevant akademisk utbildning.
Förmåga att leverera resultat i GIS och MIKE+.
Erfarenhet av GIS- och geodataleveranser, inklusive arbete med georefererade data, metadata samt format som Esri Geodatabase, Shape och GeoTIFF.
Förståelse för koordinat- och höjdsystem i geodata, inklusive Sweref 99 18 00 och RH 2000.
MeriterandeGod lokalkännedom i uppdragsområdet.
Erfarenhet av att arbeta i komplex tätbebyggd stadsmiljö med många beroenden i befintlig infrastruktur.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950208-2064416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9973231