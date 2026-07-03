Specialist inom produktionslayout
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-07-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du är med och formar en ny produktionsmiljö med starkt fokus på robotik, logistik och effektiva materialflöden. Här får du omsätta processer och koncept till tydliga 2D- och 3D-layouter som stödjer både byggprojekt, produktion och internlogistik.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan fabrikslayout, produktionsflöden och digitala modeller. Du blir en viktig länk mellan projekt, produktion, logistik och tekniska specialister, och du bidrar till lösningar som fungerar i praktiken på fabriksgolvet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur en modern tillverkningsmiljö utformas och utvecklas.
ArbetsuppgifterDu tar fram, uppdaterar och samordnar fabrikens 2D-layout samt säkerställer att förändringar mellan olika projekt hänger ihop i en gemensam masterplan.
Du ritar in processer, logistiklösningar och produktionskoncept i 3D-byggnadsritningar med hjälp av SolidWorks.
Du driver frågor inom layout, process och utrustning i projektmöten och fungerar som sakkunnig inom området.
Du samordnar logistikflöden, materialplaceringar, buffertstrategier och övergripande flödesoptimering i fabriken.
Du tar fram koncept och lösningsförslag för produktionsutrustning och produktionsytor utifrån verksamhetens behov.
Du koordinerar förändringar från byggprojektet i fabriksmodeller, layoutunderlag och infrastruktur.
Du stöttar organisationen i layoutarbete och utbildar användare i AutoCAD och relaterade arbetssätt.
Du leder och samordnar arbete kopplat till produktionsutrustning, 2D-layout och 3D-layout, samt bidrar i logistikgruppen med fokus på materialflöden, kittning och materialpresentation.
Du arbetar även med fabrikssimulering, modellkoordinering och vidareutveckling av visuella standarder för fabriksmiljön.
KravDu har erfarenhet av fabriks- eller produktionslayout.
Du har god förståelse för produktionsflöden i monterande tillverkning.
Du har god förståelse för logistik, internlogistik, materialhantering, materialförsörjning och Lean-principer.
Du har mycket god kunskap i AutoCAD.
Du har mycket god kunskap i 3D-CAD, särskilt SolidWorks, samt Autodesk-miljöer som Inventor, Navisworks och Revit.
Du har erfarenhet av BIM-, modell- och informationssamordning.
Du har erfarenhet av Dalux eller liknande plattformar för modellkoordinering i bygg- eller anläggningsprojekt.
Du har erfarenhet av att analysera och visualisera materialflöden samt omsätta logistikkrav till praktiska layout- och produktionslösningar.
Du har erfarenhet av projektledning och koordinering mellan flera discipliner och intressenter.
Du har förmåga att leda och samordna externa resurser.
MeriterandeErfarenhet av fabrikssimulering.
Erfarenhet av produktionsutveckling och digitala fabriksverktyg.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019201-2086065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9992455