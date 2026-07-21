Specialist inom personalsäkerhet
Soros Consulting AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Vi söker nu en erfaren specialist inom personalsäkerhet till ett uppdrag i säkerhetskritisk miljö. Rollen passar dig som har dokumenterad och självständig erfarenhet av att genomföra grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer enligt säkerhetsskyddslagen, och som är van att arbeta strukturerat, rättssäkert och med hög integritet.
Om uppdraget
Du kommer att förstärka en personalsäkerhetsfunktion med ansvar för att genomföra säkerhetsprövningar med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet. Uppdraget innebär att självständigt genomföra bakgrundskontroller, grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer samt ta fram beslutsunderlag inför lämplighetsbedömning.
Rollen utförs huvudsakligen på plats i flygplatsmiljö och innefattar nära samarbete med ansvariga chefer och säkerhetsfunktioner. Resor till andra flygplatser kan förekomma regelbundet.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Genomföra bakgrundskontroller och grundutredningar inför säkerhetsprövning
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer på ett strukturerat och rättssäkert sätt
Sammanställa underlag och ta fram förslag till lämplighetsbedömning
Vid behov stötta linjechefer i uppföljande säkerhetsprövningar
Bidra till att förvalta och utveckla rutiner och metodstöd inom personalsäkerhet
Vid behov stötta i andra arbetsuppgifter relaterade till personalsäkerhetKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Dokumenterad, självständig erfarenhet av att genomföra grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)
God kännedom om säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetspolisens vägledningar
Vana att formulera beslutsunderlag och föra strukturerad dokumentation
Minst 4 års erfarenhet av att arbeta med säkerhetsprövningar
Svenska på modersmålsnivå i tal och skrift samt god engelska
Meriterande
Bakgrund från Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller motsvarande utredande verksamhet
Utbildning i intervju- eller samtalsmetodik
Erfarenhet från luftfart eller annan kritisk infrastrukturDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och strukturerad
Målmedveten och empatisk
Professionell med hög integritet och gott omdöme
Samarbetsvillig och trygg i många kontaktytor
En skicklig kommunikatör och relationsbyggare
Uppdragsinformation
Plats: Stockholm Arlanda Airport
Närvaro: minst 3 dagar per vecka på plats, många veckor sannolikt 5 dagar
Resor till andra flygplatser förekommer regelbundet
Säkerhetsprövning krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10008013