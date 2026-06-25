Specialist inom klinisk provanalys
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-06-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vi söker nu flera konsulter till ett internationellt life science-bolag i stark tillväxt med verksamhet i Uppsala. Företaget arbetar i forskningsfronten och utvecklar avancerade teknologier för analys av biologiska prover, med kunder över hela världen.
Här erbjuds du en modern laboratoriemiljö, hög kompetens och möjlighet att arbeta i ett nära samarbete mellan forskning, analys och teknik.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du i ett analyslaboratorium med fokus på kliniska prover och avancerade analysmetoder. Du blir en del av ett team som ansvarar för att leverera högkvalitativa analysresultat till internationella kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra laboratorieanalyser enligt etablerade metoder och kvalitetskrav
• Hantera och bearbeta prover i både mindre och större serier
• Arbeta med pipettering (inkl. små volymer) och laboratorieutrustning
• Säkerställa korrekt dokumentation enligt gällande rutiner och kvalitetssystem
• Delta i kvalitetskontroller och bidra till tillförlitliga resultat
• Samarbeta med kollegor och andra funktioner i organisationen
• Bidra till ordning, struktur och daglig drift i laboratoriemiljön
• Felsöka och hantera enklare tekniska frågor kopplat till utrustningProfil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en laboratoriemiljö med högt tempo.
Vi ser att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom bioteknik, molekylärbiologi eller liknande
• Erfarenhet av laboratoriearbete, gärna kopplat till analys och kundleveranser
• Praktisk vana av pipettering, gärna av små volymer
• Förståelse för kvalitetsarbete och laboratoriestandarder (t.ex. GCP)
• Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Automatiserade pipetteringssystem eller laboratorierobotar
• LIMS eller liknande system
• NGS eller liknande analysmetoder
Som person är du strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett naturligt fokus på kvalitet och leverans.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se 0733512787 Jobbnummer
9979727