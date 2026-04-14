Specialist Inom It Med Kunskap Om Api-Arkitektur Och Rest
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-04-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) i Sundsvall
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och sätta riktningen för Sveriges digitala utveckling genom att utveckla och forma hur API:er används i offentlig sektor? Vill du bidra till att skapa en sammanhängande och framtidssäker digital infrastruktur som gör verklig skillnad?
Har du erfarenhet av API-design, REST-principer och API-specifikationer - och vill ta en ledande roll i att omsätta standarder till gemensamma riktlinjer? Då kan detta vara din nästa utmaning. Digg är en myndighet med ett viktigt uppdrag att driva digitaliseringen av det offentliga Sverige framåt. https://www.digg.se/om-oss/vart-uppdrag.
Om jobbet
Till enheten för datadelning söker vi en IT-specialist med kunskap om API-strukturer och REST. På enheten arbetar vi med bland annat användningen av data och datadelning så att data kan hanteras och utbytas enkelt, säkert och effektivt inom och med offentlig sektor.
Vi söker en specialist som vill driva utvecklingen av den nationella REST API-profilen - en central byggsten för att skapa en sammanhängande, interoperabel och framtidssäker digital infrastruktur.
I rollen arbetar du i skärningspunkten mellan teknik, standardisering och samverkan. Du omsätter principer, standarder och verksamhetsbehov till konkreta riktlinjer som används av organisationer i hela offentlig sektor. Rollen innebär att du driver arbete framåt i samverkan med andra och skapar struktur, riktning och framdrift i komplexa sammanhang. Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Driva och vidareutveckla REST API-profilen
Omsätta standarder och bästa praxis (t.ex. RFC:er och OpenAPI) till riktlinjer
Leda och facilitera arbete i tvärorganisatoriska arbetsgrupper
Kvalitetssäkra API-specifikationer
Definiera behov av verktygsstöd (t.ex. validering och linting)
Bidra till ökad interoperabilitet mellan organisationer
Vara en brygga mellan teknik och verksamhet
Tolka och omsätta tekniska standarder och riktlinjer
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
Dokumenterad erfarenhet av att utforma API:er/API-design och arbeta med API-specifikationer och förståelse för REST API-principer
Erfarenhet av OpenAPI Specification eller liknande
Erfarenhet av API-livscykel, versionering och dokumentation
Erfarenhet av att leda arbete i tekniska team eller samverkansgrupper
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
Erfarenhet av API governance eller standardiseringsarbete
Erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller reglerad verksamhet
Erfarenhet av säkerhet i API:er (t.ex. OAuth2)
Erfarenhet av verktyg inom OpenAPI-ekosystemet
Erfarenhet av API management eller API gateways
Erfarenhet av öppna standarder och öppen källkod
Kompetenser
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Samarbetsförmåga - Du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktuvt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
Du har en akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar engagerade personer som alla bidrar till digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra, utvecklas i sitt arbete och trivs på jobbet.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har även ett mindre kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens och individens behov. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
På Digg får du
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater. För säkerhetsklassade tjänster tillämpas även säkerhetsprövning.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 3 maj 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Nyström på tel 010 484 73 92. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Digg och PTS formar en gemensam myndighet
Regeringen har beslutat att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman till en gemensam myndighet från den 1 januari 2027. Syftet är att stärka Sveriges digitalisering genom att samla våra kompetenser inom områden som digital infrastruktur, data och AI i en och samma organisation. Den gemensamma myndigheten får ett bredare uppdrag och bättre förutsättningar att bidra till ett mer sammanhållet digitalt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), https://www.digg.se/
Myndigheten för digital förvaltning Box 14 (visa karta
)
851 02 SUNDSVALL Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) Jobbnummer
9854288