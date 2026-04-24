Specialist inom IR och ESG
Vill du bidra till det hållbara samhällsbygget?
Vill du ingå i ett engagerat och drivet sammanhang där vi jobbar tillsammans för att stötta varandra och vår verksamhet? Då ska du söka jobbet som specialist inom Investor Relations och ESG på Peab.
Rollen som specialist inom Investor Relations och ESG innebär att stötta Peabs IR-funktion i det löpande arbetet med finansiell kommunikation, kapitalmarknadsaktiviteter samt utveckling och uppföljning av bolagets ESG-arbete. Tjänsten passar dig som vill utvecklas inom finansiell och hållbarhetskommunikation, analys och hållbarhetsrelaterat arbete i ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag.
Jobbet är varierande och vi håller ett högt tempo. Om du är en strategisk, strukturerad och lyhörd person som gillar att kavla upp ärmarna samt gillar när det är fart, då är det här ett jobb för dig. I denna roll får du möjlighet att arbeta med strategiska frågor samtidigt som du är operativ i ditt stöd till både verksamhet och interna intressenter. Tidigare kunskaper samt 2-3 års erfarenhet från arbete inom IR och ESG tillsammans med rätt attityd är avgörande för rollen.
Dina huvudsakliga uppgifter:Investor Relations
Assistera vid framtagning av finansiella rapporter såsom kvartalsrapporter och årsredovisning, presentationer, talepunkter och pressmeddelanden.
Stödja i produktion och uppdatering av IR-material såsom investerarpresentationer, webbinnehåll och Q&A-dokument.
Omvärldsbevaka branschen, konkurrenter, analytikerrekommendationer och kapitalmarknadstrender.
Delta i förberedelser och genomförande av kapitalmarknadsdagar, kvartalspresentationer, roadshows och andra investerardialoger
Sammanställa och analysera återkoppling från investerare och analytiker.
ESG
Bidra till utveckling av presentationer kring Peabs hållbarhetsarbete och underlag för såväl externa som interna intressenter.
Understödja arbetet med regelefterlevnad och rapportering i linje med exempelvis CSRD, EU-taxonomin och andra relevanta krav.
Omvärldsbevaka utvecklingen inom hållbarhetsstandarder, ratingmetodik och investerartrender kopplade till ESG.
Kvalifikationer och önskad kompetens Minst två års erfarenhet av arbete med analys, kommunikation, hållbarhet, finans eller liknande roll, exempelvis genom tidigare anställning inom bank- och finanssektor, börsbolag, på kommunikationsbyrå eller inom journalistik eller inom projektledning stora bolag.
Akademisk examen inom ekonomi, finans, hållbarhet, kommunikation eller motsvarande.
God skribent och kommunikativ förmåga.Strukturerad och analytisk.
Kunskap om finansiell rapportering, ESG-ramverk och kapitalmarknaden. Publiceringsdatum2026-04-24Dina personliga egenskaper
Nyfiken, initiativtagande och villig att lära sig
Samarbetsorienterad och trygg i att arbeta tvärfunktionellt med olika enheter inom Peab.
Hög integritet och noggrannhet.
Förmåga att leda och genomföra projekt under tidspress och strikta deadlines.
Varför Peab?
Du får ett omväxlande arbete med stort utrymme för egna idéer i ett framtidsinriktat företag med trevliga kollegor.
I rollen får du möjligheten att vara nära bolagets ledning, bidra till utvecklingen av Peabs kommunikation mot kapitalmarknaden och verka i skärningspunkten mellan finans och hållbarhet.
Peab är Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och vi arbetar med många spännande projekt, såväl stora som små, som utvecklar vårt samhälle. Vi bygger bostäder, skolor, badhus, vägar, järnvägar och vi sköter om drift och underhåll till olika kommuner och statliga vägar för att nämna några exempel. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger.
Är detta rätt tjänst för dig? Hos oss är våra medarbetare vår viktigaste resurs. Vi är en platt och lärande organisation och det finns stora möjligheter till utveckling inom bolaget. Vi har ett starkt varumärke som bygger på våra kärnvärden: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga.
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Juha Hartomaa, IR chef, juha.hartomaa@peab.se
, +46 72 533 31 45 eller Marianne Oelker Johansson, HR, marianne.oelkerjohansson@peab.se
. Skicka in din ansökan idag, vi tillämpar löpande urval.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 SOLNA Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Marianne Oelker Johansson marianne.oelkerjohansson@peab.se
