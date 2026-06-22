Specialist inom intern försäkringskontroll i Östersund
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2026-06-22
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist inom intern försäkringskontroll ger du råd och stöd till interngranskarna gällande granskning av utbetalningar. Interngranskarna granskar utbetalningar inom samtliga förmåner Försäkringskassan hanterar och bedömer om korrekt utbetalning gjorts utifrån den information som finns i respektive ärende. Genom att coacha interngranskarna bidrar du till att de har rätt kompetens med fokus på förståelse för och kunskap om socialförsäkringen. Du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat. Som specialist på intern försäkringskontroll ansvarar du för att ta fram utbildningsmaterial och introducera nyanställda.
I arbetet ingår att bidra till utveckling av verksamheterna, både inom enheten och för förmånsavdelningarna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i granskningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom intern försäkringskontroll har du ett nära samarbete med verksamhetsutvecklare och enhetschefer. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som inneburit granskning och kontroll
har ett coachande förhållningssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
har erfarenhet av granskning och kontroller av Försäkringskassans förmåner
har kunskap om att genomföra underlag för rättslig bedömning
har goda kunskaper om Försäkringskassans organisation
har erfarenhet av att stödja andras kompetensutveckling, på individ- och gruppnivå
har vana av att jobba effektivt och strukturerat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Malin Wennerklev, 010-113 70 83, (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emil Jarengrim, emil.jarengrim@forsakringskassan.se
, (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Ulrika Holmlund, 010-117 72 18, Saco-S: Annika Linell, 010-114 79 54, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 5 juli 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9973229