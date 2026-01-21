Specialist inom Endodonti välkomnas till Danderyd
Region Stockholm / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Folktandvården Stockholm arbetar, forskar och tänker på regionens munhälsa.
Hos oss får du möjlighet att ta stora steg i din personliga utveckling. När du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Är du specialist i Endodonti och vill bli en del av oss i Folktandvården Stockholm? Vi söker en ny kollega till Danderyd som är en del av Eastmaninstutet, Specialisttandvården FTV Stockholm
Eastmaninstitutet är Folktandvårdens specialistklinik i Stockholm och är beläget vid Vasaparken centralt i stan. Hos oss har vi nio avdelningar, 61 behandlingsrum och vi är cirka 250 anställda. Eastmaninstitutet är ett nav i kunskapsöverföringen inom både specialist-och allmäntandvård i och med att samtliga specialiteter samlas i ett och samma hus och är remissinstans för hela region Stockholm. Hos oss finns det möjlighet till forskning inom organisationen.
Uppdraget
Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med stora möjligheter till att vara med och påverka ditt jobb. I din nya roll kommer du också kunna vara med och driva verksamhetens utveckling framåt. Arbetsuppgifterna består av att ta emot specialistremisser inom Endodonti både från Folktandvården och från privata tandvårdsaktörer. Du kommer även att delta i multifaktoriella ronder samt stötta i handledning. Kliniken bedriver utbildning för ST-tandläkare, nisch och meriteringstandläkare. Dessutom bidrar vi till att vidareutveckla våra kollegor inom allmäntandvården.
På Endodontiklinken arbetar ett positivt gäng på 20 personer, som ställer upp för varandra i vått och torrt. Vi har som mål att en ha en hållbar och trivsam arbetsmiljö. På kliniken finns kollegor som är mycket engagerade och motiverade till att ta hand om alla våra patienter som ofta har ett utmanande tandvårdsproblem. Vi har fokus på hög kvalité och en mycket god service.Publiceringsdatum2026-01-21Bakgrund
Vi söker dig som är specialisttandläkare inom Endodonti, gärna med några års erfarenhet. Du vill utveckla dig själv och även hjälpa andra att utvecklas. Du har en hög empatisk förmåga och vilja att stödja och vägleda vid konsultationer från dina kollegor och adepter. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift.
Vidare som person är du hängiven och positiv även i tuffa situationer samtidigt som du etablerar trovärdighet, förtroende och når inflytande hos våra patienter. Du utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 2 februari 2026. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen innefattar uppdrag inom urvalsverksamhet och kliniskt arbete. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Bifoga kopia av legitimation tillsammans med CV. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna
Per Tidehag, klinikchef, tel. 0702-412739
Madeleine Örnehed, arbetsledare, tel. 070-001 17 15
Jacob Larsson, HR/rekrytering, tel. 070-231 48 70
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap och ett starkt medarbetarskap. Hos oss ska du våga att tycka annorlunda och ha goda möjligheter till vidareutveckling och du ska framförallt må bra!
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9695842