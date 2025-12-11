Specialist inom Ekologisk CEA-odling (Agronom)
Om Rollen
Som specialist inom ekologisk CEA-odling kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och stödja våra hållbara odlingsverksamheter. Du arbetar nära både projekt- och driftteam och bidrar med din expertis inom odling, gödselutveckling och systemlösningar för ekologisk produktion - både nationellt och internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödja och utveckla odlingsverksamheter inom ekologisk CEA.
• Bygga upp, leda och coacha ett operativt odlingsteam.
• Agera som intern konsult för ekologisk odling och kunskapsdelning.
• Bidra med erfarenhet och kompetens inom ekologisk odling.
• Ge tekniskt stöd till ingenjörsteam i odlingsrelaterade projekt.
• Utveckla gödselprodukter och tillhörande processer.
• Samarbeta med ingenjörer för att utveckla odlingssystem.
• Resa inom Sverige och internationellt vid behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
• Självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Passionerad kring ekologiskt jordbruk och teknisk innovation.
• En lagspelare med stark kommunikativ förmåga.
Intresserad av att ständigt utvecklas och lära dig nytt.

Publiceringsdatum2025-12-11

Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning (KY/YH eller motsvarande).
• 3-5 års arbetslivserfarenhet inom CEA-odling.
• God datorvana (Microsoft Office).
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Körkort B.
Meriterande:
• Expertis inom ekologisk odling.
• Kunskap om gödsel och näringslösningar.
• Erfarenhet av vatten- och bevattningssystem i odlingsmiljöer.
Om Ecopromt AB
Ecopromt AB är ett familjeägt företag med över 40 års erfarenhet i hortikulturbranschen. Vår resa började på 80-talet med växthusdesign och örter i kruka. Sedan dess har vi utvecklats till specialister inom både odling, tekniska lösningar och rådgivning för ekologiska och konventionella odlingssystem.
Idag finns vi i både Europa och USA, där vi erbjuder rådgivning inom gödsling, teknik och odling - samt nyckelfärdiga lösningar för växthus och inomhusodlingar. Vår kultur bygger på respekt, innovation och hållbar utveckling.
Ecopromt har nolltolerans mot mobbning, rasism och sexuella trakasserier. Respekt mellan kollegor är en självklarhet och grundpelare i vår organisation.
Därför ska du bli en del av oss
• Bli en del av ett växande företag som driver hållbar odling framåt.
• Arbeta med internationella projekt och moderna odlingssystem.
• Utveckla din kompetens inom både praktisk och teknisk odling.
Bidra till en dynamisk, lärande och respektfull arbetsmiljö.

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
