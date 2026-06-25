Specialist inom Digital Analytics och Performance Marketing
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en viktig roll i att stärka hur en verksamhet följer upp och optimerar sin digitala marknadsföring. Du arbetar med att utveckla och förvalta digitala analysverktyg som ger bättre beslutsunderlag, tydligare uppföljning och större effekt i marknadsarbetet.
Rollen ligger i skärningspunkten mellan data, marknad och affär. Du tar fram lösningar som fungerar både för det interna marknadsteamet och för personer nära affären, med fokus på att göra analys användbar i praktiken. Du bidrar också till en djupare förståelse för kundresan för olika kundgrupper över både app och webb, med målet att förbättra både marknadsföring och användarupplevelse. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete i en roll där dina insikter får tydlig påverkan.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och förvaltar digitala analysverktyg som används för att följa upp och optimera marknadsföringen.
Du tar fram praktiska och strategiska lösningar som gör det enklare för både marknadsteamet och verksamheten att arbeta datadrivet.
Du kartlägger kundresan för olika kundgrupper över app och webb för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Du omsätter insikter från analys till konkreta förbättringar inom både marknadsföring och användarupplevelse.
KravErfarenhet av digital analys och performance marketing.
Erfarenhet av att utveckla och förvalta analysverktyg för uppföljning och optimering av marknadsföring.
Förmåga att arbeta både strategiskt och hands-on med verktyg och analys.
Erfarenhet av att kartlägga och analysera kundresor över både app och webb.
Förmåga att skapa lösningar som kan användas av både marknad och verksamhet.
Svenska på modersmålsnivå samt flytande engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970267-2070553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9979100