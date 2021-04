Specialist inom BI-system och gränssnitt SVT:s analysavdelning - Experis AB - Bankjobb i Stockholm

Experis AB / Bankjobb / Stockholm2021-04-08TV- och mediebranschen förändras i en allt snabbare takt. Vill du vara med och följa, analysera och skapa förutsättningar att möta framtida förväntningar på tv- och public service-företaget SVT? Trivs du i gränslandet mellan analys och data och brinner för att göra data pedagogiskt, visuellt och lättillgängligt? Sök då gärna denna roll som specialist inom BI-system med fokus på analysgränssnitt!Om ossAvdelningen Publik- och Utbudsanalys har SVT:s övergripande ansvar för publik- och användaranalys inom samtliga publiceringsplattformar. Avdelningen är placerad centralt i SVT:s ledningsorganisation och arbetar med att ta fram och företräda beslutsstöd till SVT:s ledning samt erbjuda analysstöd för programverksamheten, redaktioner och utvecklingsteam. Avdelningen arbetar även tätt med specialistteam inom data och användarbaserad utveckling. På Publik- och utbudsanalys arbetar ett 10-tal analytiker brett med att skapa insikter om befolkningens mediebeteende, intressen, attityder och andra för SVT relevanta områden.Vad du kan förvänta digDu kommer in i en expansiv fas där SVT stärker analys- och dataverksamheten. Ett centralt område för utveckling är att kunna erbjuda organisationen relevant och pedagogiskt stöd av insikter om vår publik. Självhjälpsverktyg är ett sätt att möta behoven i organisationen. SVT arbetar för närvarande med Tableau som blir det mest centrala systemet för den utlysta tjänsten. I nära samarbete med analytiker och medarbetare i vår dataorganisation erbjuder vi en tjänst för kreativ utveckling och förvaltning av de analysgränssnitt som ska göra SVT så insiktsfulla som möjligt.Du hamnar på SVT i ett sammanhang där kollegorna sammantaget har en bred bakgrund med omfattande analytiska kunskaper inom diverse medierelaterade områden.Vem är du?Vi tror att du har några års erfarenhet av arbete med visualisering av stora datamängder. Gärna genom Tableau eller liknande BI-system (t ex Qlik, Looker). Du bör känna dig lika trygg med att förstå datastrukturer som med att anta utmaningen att göra data pedagogiskt och lättillgängligt. Kunskaper inom SQL, R eller Python är en tillgång i tjänsten.Du bör ha akademisk utbildning inom något av områdena beteendevetenskap, statistik och/eller datavetenskaplig inriktning eller motsvarande.Som person ser vi gärna att du är noggrann, självgående, saklig, kreativ, intresserad av SVT:s verksamhet. Du bör ha en god pedagogisk och stilistisk förmåga för visualisering av data. Du har en social kompetens där lyhördhet såväl som kreativitet och förmåga att skapa god dialog och framåtanda värdesätts.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående/enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.Ansökan och mer informationI denna rekrytering samarbetar SVT med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Sophie Karlsson på sophie.karlsson@jeffersonwells.se 0722-38 51 07 alternativt Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se /0730-62 33 72. Då urvalsprocessen sker löpande är det viktigt att du skickar din ansökan så snart som möjligt.Fackliga frågor besvaras av Maria Nassikas (Unionen), Hamon Hosseini (SACO) samt Rebecka Mårtensson (SJF) samtliga nås via SVT:s växel på telefonnummer: 08-784 00 00.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-08Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-29Experis AB5678551