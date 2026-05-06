Specialist inom befästningar till Projektstödsenheten
2026-05-06
Vill du vara med och bidra till samhällsnyttiga byggprojekt genom att ge professionellt stöd i en viktig funktion? Då kan du vara den vi söker till rollen som Specialist projektstöd (inriktning planering och uppföljning)hos oss!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag som specilaist hos Projektstödsenheten
Du kommer att tillhöra Projektavdelningen och Projektstödsenheten, som idag består av cirka 30 medarbetare. Rollen innebär att du arbetar nära projektledare och tekniska specialister i olika faser - från projektering till produktion och överlämning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara stöd till projektledare vid projektering, produktion och överlämning
Säkerställa tekniska lösningar inom anläggningar och befästningar
Ansvara för att driftsäkerhet upprätthålls i anläggningar och befästningar
Delta vid komplexa kontroller och samordnad kontroll
Samarbeta med projektledare, tekniker och specialister för att utveckla och förbättra lösningarPubliceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och arbetar som driftingenjör eller har motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet.
Dokumenterad flerårig erfarenhet från arbete inom Fortifikationsverkets anläggnings- och befästningsbestånd
Erfarenhet av entreprenader med komplexa lösningar inom området
Erfarenhet av omställningstabeller, skyddskontrollbok och driftinstruktioner
Erfarenhet av fortifikatorisk kontroll inom anläggningar och befästningarDina personliga egenskaper
Din personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen behöver du vara:
Strukturerad - planerar och organiserar ditt arbete effektivt och håller deadlines
Övertygande - kan argumentera för lösningar och vinna förtroende
Trygg - stabil i pressade situationer och säker i ditt beslutsfattande
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Omfattningen av tjänsten är flexibel och behöver inte vara på heltid; anställningen kan även utformas som en timanställning utifrån verksamhetens behov och enligt överenskommelse. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25:e maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Lindberg 010-44 44 155 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman 010-44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
https://www.fortifikationsverket.se/
